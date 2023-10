BBB heeft niks tegen ooievaars. Maar: Het loopt de spuigaten uit

De toename van het aantal ooievaars loopt de spuigaten uit, vindt de Boer Burger Beweging in Drenthe.

Het is voor boeren dweilen met de kraan open, stellen de Statenleden Jannes Kerssies en Wenda Bolhuis in schriftelijke vragen. Ze doen tijdens het maaien van weilanden hun best nesten te beschermen, en ook om hazen te ontzien, maar vervolgens komt er een ooievaar die de diertjes opeet.



„Ik heb niks tegen ooievaars”, benadrukt Kerssies. „Maar het zijn er echt te veel.” Aanleiding om het onderwerp op de provinciale agenda te zetten, is dat wethouder Gerrie Hempen van De Wolden wil onderzoeken wat de invloed van de ooievaars is op de biodiversiteit in het stroomgebied van De Reest.



„Maar niet alleen in het Reestdal, ook in de rest van Drenthe zijn ooievaars een plaag voor de weidevogels”, zegt Kerssies.



De ooievaar was een halve eeuw geleden bijna uitgestorven in Nederland, maar verwoede pogingen om de vogelsoort in stand te houden, werpen hun vruchten af. Tellingen wijzen uit dat er inmiddels weer zo’n 1600 paren zijn. Het Reestdal geldt als een hotspot.



Maar verorberen ooievaars wel zo veel kuikens van weidevogels? Woordvoerder Marc Scheurkogel van de Vogelbescherming meent dat dit wel meevalt. „Dat er weinig weidevogels zijn, komt niet door predatie”, zegt hij. Hij wijst op onderzoek van STORK (Stichting Ooievaars Research en Know how) , waaruit blijkt dat ooievaars vooral larven, kevers, regenwormen, slakken, kreeftjes, krekels, kikkers, muizen en ratten op hun menu hebben staan. Uit onderzoek naar uitwerpselen blijkt dat het zelden of nooit om kuikens van weidevogels gaat.



Scheurkogel houdt wel een slag om de arm. „Een ooievaar zal heus wel eens een kuiken pakken”, zegt hij. „Het zijn opportunisten. Ze nemen wat er voor handen is. Niets menselijks is hun vreemd: als er een snackbar in de buurt is, haal je daar ook wel eens een patatje.”



„Dat ooievaars weinig weidevogels eten, komt denk ik doordat er weinig weidevogels meer zijn”, zegt Kerssies. „Ik ga af op wat ik zie in de praktijk. Ik ben geboren op een boerderij en opgegroeid tussen de vogels. Je ziet als een boer gras maait: de ooievaars gaan er achteraan om te zien of ze wat kunnen vangen.”



Kerssies en Bolhuis hopen dat de provincie hun conclusie deelt dat de ooievaar in Drenthe wel degelijk een probleem vormt voor de weidevogels. Maar wat moet er dan vervolgens gebeuren om het probleem te beteugelen? „Nogmaals, ik neem de ooievaar niks kwalijk. Je kunt een kat ook niet vertellen dat hij geen vogeltjes moet vangen. We hoeven niet direct jacht te maken op de ooievaar, maar er zijn wel andere maatregelen denkbaar. Je zou bijvoorbeeld nestpalen die voor ooievaars zijn gemaakt, weer kunnen weghalen.”

25-10-2023 19:42:29 Buick

En we hebben al een overbevolking dus met minder ooievaars worden er ook minder babys bezorgd

25-10-2023 19:58:21 Emmo

@Buick : En ik maar denken dat de baby's uit de boerenkool kwamen....

25-10-2023 21:03:43 Buick

Blijkt ook wel, want voor de ooievaar een baby brengt dan geeft die ze eerst te eten.

Larven, maden , muizen enz.

Daarom willen wij mensen ook geen larven en krekels enz eten.

@Emmo , nee, die worden door de ooievaars gebracht.Blijkt ook wel, want voor de ooievaar een baby brengt dan geeft die ze eerst te eten.Larven, maden , muizen enz.Daarom willen wij mensen ook geen larven en krekels enz eten.

25-10-2023 21:19:21 Jackie

"Je ziet als een boer gras maait: de ooievaars gaan er achteraan om te zien of ze wat kunnen vangen.”



Slimpieper... hij geeft zelf het antwoord al. Succesvolle dieren zijn degenen die zich het beste kunnen aanpassen aan het landschap wat wij creeeren. Wat in Nl iets teveel % boerenland is. Het ware weidevogelprobleem ligt bij de boeren die grote groene (1 soort gras) en gele (glyfosaat) woestijnen aanleggen. Wat moeten de geliefde weidevogeltjes daar eten?

25-10-2023 22:41:40 Emmo

Als ik in de lente door de Mastenbroekerpolder fiets moet ik zowat oordoppen dragen vanwege het getierelier van de de kieviten, grutto's en wulpen. Puur boerenland. Als je er échte natuur van maakt zijn die weidevogels zo verdwenen.

Als je begaan bent met de weidevogels moet je juist de boeren beschermen tegen al te fanatieke natuuradepten. @Jackie : Niet helemaal waar. Als Nederland een wildernis geweest was (wat inmiddels zo'n 2000 jaar terug is) waren er óók geen weidevogels, want er waren geen weiden. Die weidevogels, ook opportunisten, zijn pas in opmars gekomen toen de boeren hun weiden aanlegden. Dat wij het het aldus ontstane parklandschap als natuur inzien is goed beschouwd te ridicuul voor woorden.Als ik in de lente door de Mastenbroekerpolder fiets moet ik zowat oordoppen dragen vanwege het getierelier van de de kieviten, grutto's en wulpen. Puur boerenland. Als je er échte natuur van maakt zijn die weidevogels zo verdwenen.Als je begaan bent met de weidevogels moet je juist de boeren beschermen tegen al te fanatieke natuuradepten.

26-10-2023 06:42:52 allone

Is dat niet natuurlijke selectie?

Wie is de vijand van de ooievaar?

Probleem is natuurlijk vooral dat het evenwicht sowieso weg is. De mens is te dominant…

26-10-2023 06:44:07 allone

@Emmo : weidevogels bestonden 2000 jaar geleden vast ook wel, al waren er toen geen weiden…

26-10-2023 11:02:36 Emmo

En inderdaad bestaat de natuur vanwege en dankzij de natuurlijke selectie. Pas als de mens er met z'n botte klauwen aan gaat zitten rotzooien loopt de boel in het honderd.



Laatste edit 26-10-2023 11:02 @allone : Ik neem aan dat deze dieren zich ontwikkeld hebben op natuurlijke grasvlakten, savannes en zo. Nederland was 2000 jaar terug moerasbos, tenminste voor het grootste gedeelte.En inderdaad bestaat de natuur vanwege en dankzij de natuurlijke selectie. Pas als de mens er met z'n botte klauwen aan gaat zitten rotzooien loopt de boel in het honderd.

26-10-2023 15:16:08 Tiepmiep

@Emmo :

: En ik maar denken dat de baby's uit de boerenkool kwamen.... Quote @Buick : En ik maar denken dat de baby's uit de boerenkool kwamen....



Nee, uit de rode kool. Dat vertelde mijn vader vroeger en dan vond ik veel stoerder dan die ooievaar. Wij kwamen altijd in de vakanties bij een boerderij en daar hadden mijn ouders mij uitgezocht. En toen ik op een keer de boerderij wat beter ging onderzoeken bleek dat rode koolveld er echt te zijn Nee, uit de rode kool. Dat vertelde mijn vader vroeger en dan vond ik veel stoerder dan die ooievaar. Wij kwamen altijd in de vakanties bij een boerderij en daar hadden mijn ouders mij uitgezocht. En toen ik op een keer de boerderij wat beter ging onderzoeken bleek dat rode koolveld er echt te zijn

26-10-2023 17:01:46 Buick

@Tiepmiep , maar degene die door de ooievaar zijn gebracht die hebben wel al gevlogen. Dat heb je dan toch wel gemist.

27-10-2023 01:01:31 HoLaHu

En hier in de Kempen zaten er op een gegeven moment bijna 100 bij elkaar, maar die waren blijkbaar op doorreis.. @Buick : Toen we dit jaar op vakantie waren in Gelderland hebben we echt heel veel ooievaars gezien. Een heel veld vol!En hier in de Kempen zaten er op een gegeven moment bijna 100 bij elkaar, maar die waren blijkbaar op doorreis..

27-10-2023 05:01:21 Buick

@HoLaHu ,hadden ze een koffertje bij ich want dan waren ze misschien wel op vakantie

27-10-2023 09:41:30 Emmo

@Buick : Geen luier in de snavel? Naar verluid is het geboorteoverschot in Afrika heel behoorlijk.

