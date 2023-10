1.000 katten in China gered van de slacht

Volgens staatsmedia onderschepte de Chinese politie een vrachtwagen met daarin ongeveer duizend katten die bestemd waren voor een slachthuis. Hun vlees zou vervolgens verkocht worden als varkensvlees.



De vrachtwagen met de dieren werd onderschept op basis van een tip van dierenactivisten en de katten werden naar een nabijgelegen asiel gestuurd. Of de dieren waren gevangen of gefokt is niet duidelijk.



Dit incident heeft aanleiding gegeven tot bezorgdheid over de voedselveiligheid en dierenrechten in China, dat in het verleden een geschiedenis van voedselveiligheidsschandalen kende.

Reacties

26-10-2023 06:40:00 allone

Oudgediende



En wat is nu erg?

Dat varkens of katten (en koeien) geslacht worden?

Hoe ze geslacht worden?

Dat de katten gefokt of gevangen waren?



Dierenrechten zouden er voor alle dieren moeten zijn. En die zijn er in China niet, maar hier in het westen ook niet.

26-10-2023 11:03:52 Emmo

Stamgast



@allone : Die zijn er wel, maar onvoldoende of ze worden niet gehandhaafd.

26-10-2023 20:12:29 Yosher

Junior lid

Tja, het is nu eenmaal zo dat men meer gehecht is aan bepaalde diersoorten die men als een huisdiersoort beschouwt. Dan zijn dit soort berichten altijd wel even iets meer schrikken dan dat het 1000 varkens zou betreffen, waar veel minder mensen het moeilijk mee zouden hebben.



Uiteraard moeten die dierenrechten er voor alle dieren zijn. Maar is het wel mogelijk om dit voor ze allemaal te handhaven? Er zijn ook nog genoeg huisdier soorten waar dit moeilijk voor te handhaven is, laat staan dieren die voor de vleesverwerking worden gebruikt.



Hoe dan ook wel altijd goed om te zien als dieren worden gered, vind ik. Al zie je het waarschijnlijk wel vaker voor honden en katten dan voor varkens en koeien.

27-10-2023 05:12:39 allone

Oudgediende



@Yosher :… en de vraag is wat er nu met 1000 geredde katten gebeurt? Inslapen?

27-10-2023 12:30:00 Yosher

Junior lid

@allone : Dat is een goede vraag natuurlijk. Zoveel katten gaan ze denk ik niet zomaar een tehuis voor vinden, als ze dat überhaupt al gaan proberen. Zou me niet verbazen als ze in plaats van vlees in bontjassen gaan verdwijnen, of iets in die richting.

