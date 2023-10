Dit bruidspaar trouwt in bijzondere outfit, maar hoe moeten die ringen nu om?

Trouwen in het stadhuis is maar een formaliteit, vindt het bruidspaar, en daarom maken ze er iets grappigs van. ,,Zaterdag is ons grote feest. Ons gevoel ligt meer daar. Dan hebben we ook gewoon mooie kleren aan, een beetje in Halloweenstijl. Maar geen horror.”De pakken zagen ze op YouTube en hoewel ze niet iets speciaals met dinosaurussen hebben, was dit meteen beklonken. Het verbaast vrienden en familie niets. ,,Ze zijn gewoon altijd in voor iets geks, altijd gezellig met hun”, zegt een vriendin die speciaal naar het Stadhuisplein is gekomen om te kijken. Om toch een echte bruid te zijn, heeft Jantine een sluiertje om en een bosje bloemen vast. Bij de vraag hoe ze de ringen om doen en hoe de eerste kus als getrouwd stel moet gaan, kijken ze elkaar aan. ,,Daar hebben we niet echt over nagedacht.”Binnen is nog even verwarring bij trouwambtenaar Edith Koppelmans. Mogen de pakken aan tijdens het officiële gedeelte? ,,Van mij wel, als ik het ja-woord maar hoor. Maar ik vraag het voor de zekerheid even na.” Het blijkt niet te mogen. De gezichten moeten herkenbaar zijn en er moet natuurlijk getekend worden. ,,Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, zegt Koppelmans. Hoewel in de ochtend ook al een bruidspaar in sportkleding zeven kilometer rennend naar het stadhuis kwam.Zaterdag doet Franka van Tuil, de moeder van de bruidegom, de ceremonie nog eens dunnetjes over en speelt voor buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op het feest. Ook zij vindt het geweldig. ,,Het is echt een humor-koppel. Ze houden van gekkigheid.”Geen emotionele tranen in de trouwzaal, er werd vooral veel gelachen. Het dinopaar trok veel bekijks. ,,Het is het leukste en mafste stel van de wereld”, vindt Jan Kneepkens, vader van Jantine de Wit-Kneepkens.