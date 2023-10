Wassen beeld van Dwayne 'The Rock' Johnson in Parijs aangepast om huidskleur

Het beroemde Parijse wassenbeeldenmuseum Grévin past een onlangs gepresenteerd wassenbeeld van de Amerikaanse acteur Dwayne 'The Rock' Johnson aan na kritiek. Het beeld was veel lichter dan de daadwerkelijke huidskleur van de acteur.De Amerikaanse acteur heeft een Samoaanse moeder en een zwarte Canadese vader en is zelf gekleurd, maar dat was niet te zien bij het beeld dat vorige week werd onthuld.De acteur poseerde zelf niet voor het beeld. Toen hij er via een komiek lucht van kreeg, plaatste hij gisteren een bericht op Instagram. Daarin zei hij dat zijn team contact gaat opnemen "met mijn vrienden van museum Grévin zodat we kunnen werken aan een 'update' van mijn wassenbeeld met wat belangrijke details, te beginnen met mijn huidskleur".Aan het Franse dagblad Le Parisien laat het museum weten dat de acteur gelijk heeft en "dat onze teams bezig zijn om het beeld te herbewerken om hem perfect af te beelden". Dat zal aankomende nacht al al gebeuren. Volgens de krant wordt er gebruik gemaakt van olieverf om de huidskleur van Johnson realistischer te maken.Vrijwel direct na onthulling van het beeld met de niet gelijkende huidskleur barstte online de kritiek los. Een Instagram-gebruiker zei dat het beeld er "meer uitzag als een Oost-Europese loodgieter". Ook de Amerikaanse komiek James Andre Jefferson Jr. had kritiek op het beeld en zei grappend dat het erop leek dat het museum niet eens op internet had gezocht naar afbeeldingen van de acteur.Johnson haalde het bericht van Jefferson zelf ook aan in zijn bericht op Instagram en leek niet erg kwaad op het museum. "Volgende keer als ik in Parijs ben, kom ik langs om een drankje met mijzelf te drinken."Het museum kwam eerder in het nieuws vanwege een weinig gelijkend beeld. In 2018 werkte het museum maandenlang aan een beeld van de Franse president Macron. Dat werd toen echter niet tentoongesteld omdat het totaal niet op hem leek. Het museum noemde het beeld toen "niet geslaagd" en "een karikatuur".Musée Grevin opende in 1882 en is daarmee hoogstwaarschijnlijk het oudste wassenbeeldenmuseum van Europa. Na een online verkiezing werd vorig jaar door het publiek besloten om een beeld van Johnson te laten maken.Johnson vergaarde bij het Amerikaanse publiek bekendheid als worstelaar, maar brak daarna ook internationaal door als acteur. Hij speelt onder meer in de Fast & Furious-filmreeks en was als stem te horen in de Disney-film Moana (in Europa uitgebracht als Vaiana). Hij is op dit moment een van de bestbetaalde acteurs in Hollywood.