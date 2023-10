Bestuurder mist afslag naar McDonald's en ramt acht auto's

Een hongerige bestuurder in een Fiat 500 was van plan om een bezoekje te brengen aan de McDonald's in Zaandam. Maar hij nam de verkeerde afslag en scoorde zo een vette schadepost, in plaats van een vette hap.Het plan was om een broodje te scoren bij het hamburgerrestaurant op de Stormhoek, maar dat verliep wat anders dan gepland. De onfortuinlijke automobilist miste de afslag en belandde daardoor bij de buurman, een Ford-garage, op het terrein en schampte verschillende wagens.Maar liefst acht voertuigen op het terrein van de autodealer raakten beschadigd. Niemand raakte gewond. De twee inzittenden van de Fiat 500 zijn met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.