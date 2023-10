Personal trainer probeert penis op te rekken: krijgt gewicht van 3KG niet meer los

Een 24-jarige personal trainer uit India heeft zichzelf pijnlijk geblesseerd in een poging zijn geslachtsdeel op te rekken. De man vond dat hij er wel wat centimeters bij kon gebruiken, dus besloot hij in de sportschool iets nieuws te proberen.



"Met gewichten kan je je biceps trainen, dus dan zou dat vast ook wel met die andere spier kunnen", moet de man hebben gedacht. Hij stak zijn penis in slappe toestand door het gat van een gewicht, waar normaal het halter doorheen gaat. Vervolgens wekte hij een erectie bij zichzelf op. Met een stijve penis probeerde hij vervolgens het gewicht op te tillen, zoals je dat met armspier-oefeningen zou doen.



Klein probleempje: door het gewicht knelde zijn doorbloeding af en kreeg hij zijn edele deel niet meer uit het gat. Geheel onverwacht had hij ineens een 3 kilo wegende cockring. Ja, dan zijn de rapen gaar. Hij moest - met zijn tampeloeres nog aan het gewicht vast - naar de dokter.



Uiteindelijk moest de man door chirurgen worden behandeld om de penis - intact - uit het gewicht te krijgen.

