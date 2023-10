Vrouw keert terug van vakantie en ziet dat haar huis is gesloopt

Susan Hodgson schrok zich kapot toen ze terugkwam van vakantie. Haar huis in de Amerikaanse stad Atlanta was veranderd in een stapel puin."Ik ben woedend", zegt Hodgson in een interview met The Associated Press. Hoewel het vorige maand al is gebeurd, is ze nog altijd in shock. "Ik schrik elke nacht nog wakker en hoop dan dat het niet is gebeurd."Een buurvrouw belde haar tijdens haar vakantie en vroeg of ze een bedrijf had ingehuurd om het huis, dat leegstond maar wel werd onderhouden, af te breken. "Ik zei 'nee' waarna ze zei dat zojuist het hele huis was gesloopt." Toen de buurvrouw de slopers vroeg of ze wel wisten wat ze aan het doen waren, zeiden ze dat ze 'haar mond moest houden en zich met haar eigen zaken moest bemoeien'.Hodgson stuurde een familielid langs om te kijken. Toen ze de vergunning checkten, kwamen ze tot de conclusie dat ze op het verkeerde adres waren. Daarna ze ze gewoon vertrokken, zegt Hodgson.Geen sorry, niksZe heeft nooit meer iets van hen gehoord. "Hoe kunnen mensen zomaar iemands eigendommen afbreken en dan gewoon wegrijden", zei Hodgson. "Hoe kunnen ze denken dat dat oké is? Waarom hebben ze geen sorry gezegd en samen met mij naar een oplossing gezocht?"Hodgson heeft aangifte gedaan bij de politie tegen het bedrijf met de naam 'You Call It We Haul It' en met advocaten gesproken. "We zijn nog steeds bezig met uitzoeken wat we moeten doen", zegt ze. In een verklaring aan WAGA-TV zei het bedrijf dat het het incident onderzoekt en werkt aan een oplossing.