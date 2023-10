Politiehelikopter speurt naar inbreker, blijkt bewoner die sleutel kwijt was

Een hoop bombarie in Etten-Leur vrijdagavond om een ietwat onhandige actie. De politie kreeg een melding van een 'verdachte situatie'. Er werd daarop zelfs een politiehelikopter ingezet, maar achteraf bleek de situatie minder ernstig dan gedacht.



Politie Basisteam Weerijs meldt op X dat ze naast collega's op straat, ook een politiehelikopter inzette om de situatie in de gaten te houden. Dat er een politiehelikopter over het gebied cirkelde, zorgde voor omwonenden voor een hoop vragen.



Uiteindelijk gaf de politie via X duidelijkheid: "Net een melding van een mogelijke inbraak. Met assistentie van de politiehelikopter en diverse eenheden zijn de personen gecontroleerd. Het bleek gelukkig de bewoner die zijn sleutel kwijt was."

Reacties

22-10-2023 12:21:33 Mamsie

Quote:

Het bleek gelukkig de bewoner die zijn sleutel kwijt was."



Tenminste...dat zei hij. Maar misschien hadden zijn buren hem herkend. Tenminste...dat zei hij. Maar misschien hadden zijn buren hem herkend.

22-10-2023 12:26:29 allone

Gelukkig? Dure actie.



Minder dramatisch: mijn vriendin had mijn auto geleend, maar kon niet ontdekken hoe ze t deurtje om te tanken open moest maken. Omdat ze niet wilde dat iemand dacht dat ze de auto gestolen had, wilde ze het ook niemand vragen. (Braziliaanse, Nederlandse auto, Duits tankstation)

22-10-2023 13:09:26 Emmo

@allone : Dat had ik met de bus van de dierenambulance (Volkswagen Transporter). Uiteindelijk wel gevonden maar 't had wat voeten in de aarde.

22-10-2023 14:10:59 allone

Maar je had hem niet gestolen? @Emmo : herkenbaarMaar je had hem niet gestolen?

