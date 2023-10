Ophef over meisje dat in blik Jodekoeken spuugt: ‘verachtelijk’

Op sociale media is ophef ontstaan over een filmpje waarin een meisje haar ongenoegen over Israël uit door in een blik Jodekoeken te spugen. ‘’Israël heeft water en voedsel afgesloten voor de Palestijnen en onze overheid staat achter hen, maar ik niet’’, zegt het meisje. Op de beelden is te zien hoe ze spuugt in het blik, en die vervolgens terug in het schap legt.Over het filmpje is veel ophef ontstaan. ‘’Jij weet niet eens waar je over praat’’, reageert iemand. Een ander noemt de actie van het meisje ‘’verachtelijk’’.De producent van de Jodekoeken, de Enkhuizer Koekfabriek, vertelt aan Hart van Nederland dat er de afgelopen jaren uitvoerig is overlegd met Joodse organisaties over de naam van hun product. Dat er op dit moment spanning heerst door het conflict tussen Palestina en Israël, is voor de koekfabriek geen reden om de naam van hun product te veranderen, laat een woordvoerder weten. ‘’Het is voor ons een historische naam. Er wordt nu niet naar aanleiding van het conflict verder intern over de naam gesproken.’’