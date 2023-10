Bij deze verlaten dealer staan al 36 jaar splinternieuwe auto’s in de showroom

In Duitsland is een Ford-dealer ontdekt waar de tijd bijna veertig jaar lijkt stil te staan. In het gebouw staat een aantal onverkochte auto’s die nog nooit een kilometer hebben gereden.YouTube-kanaal Auto Retro spoorde de verlaten dealer in de stad Ingolstadt op, die zo’n 40 jaar geleden zijn deuren sloot. De youtubers ontdekten de oude Ford-dealer op Google Maps en zagen daar dat het modellenaanbod van 1986 nog steeds in de showroom stond. Op basis van een tien jaar oude Streetview-foto gingen ze op onderzoek uit.Na een reis van 1600 kilometer vanuit Engeland ontdekten ze dat er in de oude showroom nog steeds zes auto’s uit de jaren tachtig staan te blinken. Te zien zijn een Fiesta S, Escort 1.1, Orion 1.6 D CL sedan en drie Fords Sierra, waarvan twee vijfdeurs hatchbacks en een stationwagon. De auto’s zijn op zich uiteraard niet zeldzaam, maar hun nieuwstaat is dat wel. Niemand kocht zo’n auto om hem weg te zetten, zoals met Ferrari’s en Porsches wel gebeurde.Volgens de youtubers overleed de oorspronkelijke eigenaar van de showroom bijna 40 jaar geleden, maar bleef zijn weduwe tot op de dag van vandaag eigenaresse van het pand. Sinds het overlijden van de eigenaar is het pand gesloten, maar zijn vrouw heeft het pand nooit verkocht.Dit verklaart waarom de showroom en de voertuigen relatief stofvrij zijn. In de videobeschrijving wordt gemeld dat de dealer ooit meer dan 300 voertuigen tegelijk in voorraad had. ‘De eigenaar bleef een onafhankelijke autodealer tot aan zijn dood in 1994’, aldus de synopsis. ‘Hij had 300 auto’s ter plaatse, waaronder 150 nieuwe Ford-auto’s die nog over waren uit zijn tijd als officiële dealer’.In 1995 verkocht de familie die alle gebouwen bezat het merendeel van de wagens, inclusief de meeste nieuwe. De onverkochte auto’s die je hier ziet, werden naar de showroom verplaatst, die vervolgens werd achtergelaten als gedenkteken voor de eigenaar. De weduwe bleef het gebouw en de voertuigen onderhouden. Ze liet af en toe mensen binnenkomen om ze te bekijken, tot bleek dat een van de bezoekers enkele onderdelen van een auto had gestolen.De showroom ging helemaal op slot, maar de vrouw bleef de showroom regelmatig schoonmaken, totdat ze een paar jaar geleden naar een zorginstelling werd overgebracht. Het is niet bekend of andere familieleden nu het onderhoud van dit ‘gedenkteken’ overnemen, of dat het gebouw en de fabrieksnieuwe Fords in de verkoop gaan.