Rechter verbijsterd over beroep van leider van groep Feyenoord-hooligans

Max V. (30), de leider van een groep gewelddadige Feyenoord-hooligans, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, zo meldt het Algemeen Dagblad. De Rijswijker wordt gezien als het brein achter de Rotterdam Jongeren Kern (RJK), de groep die de afgelopen twee jaar heeft gezorgd voor onder meer vernielingen, doodsbedreigingen, brandstichting en geweld tegen agenten.



Volgens de rechter was V. de intellectuele dader. Zo organiseerde hij bijvoorbeeld een spandoek (‘Hitler onze vorst, vergas Paul van Dorst ) dat door de RJK rond de Conference League-finale in Tirana werd getoond. Ook was hij de man achter de schermen bij de brandstichting van de sportschool van Van Dorst, de oprichter van lhbti-supportersclub Roze Kameraden.



Dat V. een afgestudeerd jurist is, heeft de rechtbank verbijsterd. “Juist van u had andersoortig handelen verwacht mogen worden. U heeft de goede naam van Feyenoord, de club waar u om zegt te geven, keer op keer in diskrediet gebracht”, werd V. toegesproken.



V. zei twee weken geleden uit het hooliganleven te willen stappen. “Ik denk dat de jongens het wel snappen. Ze weten hoe slecht het met m’n vriendin gaat. Ik ben m’n baan kwijt, ik moet straks gewoon weer werken om bij te dragen aan de hypotheek. Als ik doorga, zit ik hier binnen de kortste keren weer.”

