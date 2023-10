Hondje met water en crackers achtergelaten in hotelkamer: meer dan 48 uur later gevonden

De politie heeft donderdag een hond in beslag genomen die was achtergelaten in de hotelkamer in Utrecht. Het onderzoek naar het baasje loopt nog, het hondje maakt het goed.Donderdag kreeg de Utrechtse politie een melding dat er een hondje in een hotelkamer verbleef zonder een baasje in de buurt. Dit hondje bleek al meer dan 48 uur alleen te zitten. Ze had haar behoeften op de vloer gedaan en zat trillend en bang in de hoekje toen de agenten de hotelkamer betraden. Ook had het hondje het minimale aan water en crackertjes tot haar beschikking.Uiteindelijk is besloten om het hondje in beslag te nemen wegens verwaarlozing. Het hondje doet het aldus de politie naar omstandigheden goed en krijgt hopelijk genoeg liefde van de andere agenten om wat goed te maken voor de eenzame uren.