Poolse man doet zich voor als paspop en steelt vervolgens juwelen

Met een tas in de hand stond een 22-jarige Poolse man stil in een etalage te wachten terwijl hij zich voordeed als etalagepop. Hij wachtte tot de winkel gesloten was en stal vervolgens juwelen. De man was al een bekend bij de politie omdat hij eerder in een ander winkelcentrum geld uit kassa's gestolen had.De politie van Warschau zei dat het personeel en het winkelend publiek niets hadden opgemerkt toen de man voor de etalage stond en zich tussen de verschillende paspoppen mengde. Hij bleef wachten totdat hij voelde dat het veilig genoeg was, waarna hij na sluitingstijd sieraden meenam.Uiteindelijk werd hij opgemerkt door beveiligingspersoneel. De man wordt beschuldigd van twee verschillende incidenten. In het eerste geval zei de politie dat hij dineerde in een restaurant in een ander winkelcentrum en wachtte tot het zou sluiten. Daarna ging hij een kledingwinkel in 'zijn kleren te ruilen voor nieuwe', voordat hij terugkeerde naar het restaurant voor nog een maaltijd.Hij werd op camerabeelden betrapt toen hij onder de gedeeltelijk geopende luiken van de kledingwinkel uitgleed. Hij is nu aangeklaagd voor inbraak en diefstal en riskeert een maximale gevangenisstraf van tien jaar.