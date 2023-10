Naar de huisarts? Dan moet Simone uit Zwolle 200 kilometer rijden: ‘Ik kan nergens terecht’

Tweehonderd kilometer heen, tweehonderd kilometer terug. Als Simone van Olst (46) een afspraak bij haar huisarts heeft, moet ze er een dag voor uittrekken. Ze verhuisde twee jaar geleden van Goeree-Overflakkee naar Zwolle, maar een huisarts vinden in haar nieuwe woonplaats is haar nog niet gelukt.



Bijna twee op de drie huisartsen in Nederland hebben een gedeeltelijke of zelfs een volledige patiëntenstop, bleek deze week uit een onderzoek van vergelijkingssite Independer onder bijna 1100 huisartsen. Daarbij steekt Overijssel er in negatieve zin bovenuit: bijna 80 procent van de huisartsen heeft beperkingen voor nieuwe patiënten.



Simone van Olst ondervindt het aan den lijve. Ze verhuisde met haar man en kinderen twee jaar geleden van Dirksland op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee naar Zwolle. Dat het moeilijk zou worden om een huisarts te vinden, kwam niet bij haar op.



Vol goede moed belde ze de praktijken af, maar overal kreeg ze nul op het rekest. Tot op de dag van vandaag. ,,Gelukkig konden wij bij mijn oude huisarts ingeschreven blijven. Maar dat betekent tweehonderd kilometer rijden voor een bezoekje aan de huisarts.”



Eén keer ondernam ze die trip voor een consult in haar oude woonplaats; in juni kreeg ze wondroos. De infectie was erg pijnlijk en ze kon er niet mee autorijden.



Ze belde de huisartsenpost in Zwolle in de hoop daar terecht te kunnen. ,,Dat lukte niet; het was geen spoedzorg. Mijn man heeft een dag vrij genomen om me naar Dirksland te rijden. Bij de huisartsenpost vertelden ze nog wel dat er een praktijk in Zwolle was die weer nieuwe patiënten aannam. Toen ik de volgende dag meteen belde, vertelden ze dat ze al weer vol zaten, er hadden zich geloof ik al honderd mensen gemeld.” Hetzelfde gold voor een nieuwe praktijk die deze zomer startte in Zwolle. ,,Daar kunnen alleen de inwoners van bepaalde postcodegebieden terecht. Mijn postcode valt er niet onder.”



Op eigen kracht een nieuwe huisarts vinden, kan inderdaad een hele toer zijn, weten ze bij Patiëntenfederatie Nederland. Dagelijks melden zich daar mensen voor raad en daad. Verzekeraars schatten dat zo’n 3000 mensen zonder huisarts zitten, de Patiëntenfederatie komt tot totaal andere aantallen: ,,Op basis van een enquête komen wij op ruim 150.000 mensen”, zegt woordvoerder Tijmen Hendriksen.



Dat grote verschil zit deels in de definitie van 'geen huisarts hebben‘. Zo zit de Zwolse Simone van Olst formeel niet zonder huisarts, omdat ze nog ingeschreven staat in haar oude woonplaats. Daarnaast meldt niet iedereen zich bij zijn zorgverzekeraar als het niet lukt om zelf een huisarts te vinden.



Dat zouden ze wel moeten doen, zegt Hendriksen. ,,Een verzekeraar heeft een zorgplicht voor zijn verzekerden. Dat is nog steeds geen garantie , ze kunnen er geen huisartsen bij toveren, maar ze zijn verplicht om zich in elk geval in te spannen voor een noodoplossing. We horen regelmatig terug dat het helpt als de zorgverzekeraar contact opneemt met de huisarts om te vragen of er toch iets mogelijk is.”



Voor Simone van Olst is dit nieuw. ,,Ik was hier niet mee bekend. Ik dacht: als de praktijken allemaal vol zitten, kan de verzekeraar ook niets doen. Dus ik heb ze nooit gebeld, dat ga ik nu alsnog doen natuurlijk.”



Ook in haar contacten met de huisartsenpraktijken kreeg ze nooit de suggestie om de zorgverzekeraar in te schakelen. Terwijl ze er toch heel wat gebeld heeft. ,,Zelfs in omliggende gemeenten. Maar ook daar was de boodschap: we zitten vol of we vinden het te ver.” Een huisarts moet namelijk binnen een kwartier bij een patiënt kunnen zijn.



Woordvoerder Christina Rompa van zorgverzekeraar Zilveren Kruis beaamt dat verzekerden die zonder huisarts zitten of van huisarts willen wisselen een beroep kunnen doen op zorgbemiddeling. Of dat (snel) slaagt, is afhankelijk van allerlei omstandigheden. ,,Soms kunnen we mensen aan een huisarts koppelen zonder dat ze meteen ingeschreven worden. Bijvoorbeeld als ze een maandelijkse check nodig hebben. Dan is dat in elk geval vast geregeld. Voor deze vorm van zorg is ook speciale financiering.”



Toch stuiten ook de zorgbemiddelaars soms op een ‘nee’ bij huisartsen als ze proberen hun klanten onder te brengen. ,,Het beeld is wisselend, we hebben in sommige gemeenten te maken met een grote druk op de huisartsenzorg. Dat was de laatste tijd het geval in onder meer Hardenberg, Zwolle en Kampen. Maar hoe beter we weten waar de vraag zit, hoe beter we er op in kunnen spelen. Bijvoorbeeld door te ondersteunen bij het opzetten van een nieuwe huisartsenpraktijk.”



Simone van Olst hoopt dat contact met haar verzekeraar iets oplevert, want het huisartsenprobleem blijft in haar achterhoofd spelen. ,,Want wat als er met een van de kinderen iets is? Dan moet ik ze van school halen en naar Dirksland rijden. Gelukkig is het nog niet aan de orde geweest.’’

