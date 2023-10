Tesla is niet waterbestendig: Schot moet 20.000 euro aan reparaties uit eigen zak betalen

Een Schotse Tesla-eigenaar moet 20.000 euro aan schade vanwege 'binnendringend water' zelf ophoesten. De accu's zijn kapot, maar de gevolgen van een zware regenbui vallen volgens het bedrijf van Elon Musk niet onder de 8-jarige garantie.



Bij een auto met benzinemotor moet je opletten dat je niet (te hard) door te diepe plassen rijdt, en bij oudere auto's kun je beter niet het duurste wasprogramma kiezen omdat er elektronica beschadigd kan raken bij het bodemwassen door de harde waterstralen. Maar een vrij nieuwe Tesla Model Y van 70.000 euro zou toch wel tegen een flinke regenbui moeten kunnen.



Johnny Bacigalupo en Rob Hussey strandden volgens de krant Edinbrugh Live toen hun Tesla niet meer wilde starten na hevige regenbuien. Ze reden zonder problemen naar een restaurant, maar de auto weigerde dienst toen ze terug naar huis wilden gaan.



“Uiteindelijk moesten we rond 22.00 uur contact opnemen met de Tesla Roadside Assistance. Na een paar vervelende telefoontjes en één mislukte ophaalpoging werd onze auto uiteindelijk opgehaald door een bedrijf dat gespecialiseerd was in het afslepen van Tesla’s en rond één uur 's nachts stond de auto bij Tesla Edinburgh”, aldus Bacigalupo.



Enkele dagen later kreeg hij een telefoontje dat de waterschade niet onder de garantie van de batterij valt. De 17.500 pond, oftewel zo'n 20.000 euro, moet hij uit eigen zak betalen, omdat de auto 'effectief ondergedompeld' zou zijn geraakt na de hevige regenval. Een vreemd verhaal, ook omdat Tesla ermee dweept door metersdiep water te kunnen rijden zonder enige problemen, in tegenstelling tot auto's met een verbrandingsmotor. “Tesla’s zijn niet geschikt voor rijden in Schotland”, aldus Bacigalupo.

