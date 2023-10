Als honden en katten vegan gaan eten, is er extra voedsel voor een half miljard mensen

​Veganistische diëten voor huisdieren kunnen helpen bij het verminderen van ​broeikasgasemissies omdat de ​vleesproductie een aanzienlijke impact heeft op het ​milieu.



Door het vermijden van ​vleesconsumptie in huisdiervoeding, wordt de vraag naar vlees verminderd, wat op zijn beurt leidt tot minder ontbossing, minder broeikasgassen uit de veehouderij en minder gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals water en land.



Bovendien kan de productie van plantaardige voeding een lagere CO2-uitstoot hebben in vergelijking met de productie van dierlijke producten. Het overstappen op veganistisch huisdiervoer draagt dus bij aan het verminderen van de impact op het klimaat en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.



Uit recente onderzoeken blijkt dat net als voor mensen, ook voor honden en katten een nutritioneel volwaardig basisdieet zonder dierlijke producten kan worden samengesteld.



Aan landgebruik zou er een gebied ter grootte van Mexico ‘vrijvallen’ en aan watergebruik meer zijn dan al het zoete water dat er in Denemarken te vinden is. Al die niet voor hondenvoer gebruikte hulpbronnen zouden 450 miljoen extra mensen van voedsel kunnen voorzien, meer dan het inwoneraantal van de EU.

