Duitse rechter: in zee plassen is geen strafbaar feit

In zee plassen, dat mag. Zo oordeelt een Duitse rechter in de stad L├╝beck. Een man die een boete van 60 euro heeft gekregen voor het doen van een plas in de Oostzee, hoeft die boete niet te betalen. Zo is voor eens en voor altijd duidelijk: wildplassen in zee is niet strafbaar in Duitsland.



De man was op vakantie met een groep vrienden toen hij bij het strand plots zijn blaas voelde opspelen. Hij had op dat moment niet door dat er op datzelfde strand een handhaver liep. Toen de gulp weer dichtgeritst was, scheen plots een zaklamp op hem: Hij werd beboet voor wildplassen. De Duitser was het oneens met de boete en ging in beroep.



Er was geen sprake van het ongepast vertonen van zijn edele delen, oordeelde de rechter. Het was immers donker. Ook kon er geen sprake zijn van geurhinder door de urine: het water van de Oostzee verdunt de plas onmiddellijk. Tenslotte sprak de rechter de woorden: "Onder de uitgestrektheid van de hemel hebben mensen niet minder rechten dan het hert in het bos, de haas in het veld of de zeehond in het water van de Oostzee.

Een geluk voor de vissen

@Emmo : daar doelde ik op. Anders hadden ze ook een bekeuring moeten krijgen.

