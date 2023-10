Anti-vet advies WHO klopt niet met stand wetenschap

Als je ouder bent dan een jaar of 45 dan weet je nog dat het Voedingscentrum ooit de campagne ‘Let op vet’ bracht. Vrijwel alle sporen van die campagne zijn van het Internet verdwenen. Ze stammen uit een tijd waarin wetenschappers nog dachten dat vet ons eerst dik en daarna ziek maakt. Het zette de industrie aan tot alternatieven voor vet voedsel in de vorm van light producten op basis van koolhydraten.



Een aantal gerenommeerde onderzoekers veegt in recente publicatie op de vloer aan met die gedachte. In de late 20e eeuw werden wereldwijd voedingsrichtlijnen gepromoot die een vetarm dieet aanbevolen. Dat advies was gebaseerd op de gedachte dat voedingsvet, de meest energierijke macronutriënt, tot overmatige gewichtstoename leidt. Inmiddels weten onderzoekers dat de wetenschap fout zat. Uit inmiddels robuuste bewijzen blijkt dat er geen direct verband is tussen voedingsvet en lichaamsvet. Bovendien kan het vervangen van onverzadigd vet door koolhydraten meer insulineresistentie en hart- en vaatziekten verooraken, vooral bij mensen die daar sowieso al meer last van hebben.



De onderzoekers – waaronder Walter Willett en Frank Hu van Harvard en de koolhydratenexpert David Ludwig – zeggen dat de aanbeveling van de WHO om de inname van vet onder de 30% te brengen onverstandig is en heroverwogen zou moeten worden.

Reacties

17-10-2023 16:23:09 Grouse

Oudgediende



Ik ben nooit aan lightproducten begonnen.

Gewoon omdat ze niet lekker zijn.

