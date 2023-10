Europarlementariërs belanden per ongeluk in Disneyland

Honderden Europarlementariërs en medewerkers op weg naar Straatsburg zijn per abuis naar Disneyland Parijs gebracht. De trein die hen van Brussel naar de zitting van het Europees Parlement in de Oost-Franse stad moest brengen nam een verkeerde afslag. Een wisselstoring lijkt de boosdoener, zegt een ingewijde.



Europarlementariër Samira Rafaela (D66) verklaarde zich lachend samen met PvdA-collega Mohammed Chahim tot ‘Team Disneyland’. Een Duitse Europarlementariër onderstreepte voor alle zekerheid niet tot een Mickey Mouse-parlement te behoren.



Het parlement chartert treinstellen om de ongeveer maandelijkse verhuizing naar Straatsburg te vergemakkelijken. Er is plaats voor ruim 1100 mensen. Het EU-parlement is doorgaans in Brussel te vinden, maar vergadert twaalf keer per jaar een week in de Elzas. Daarop is al jaren veel kritiek, maar gastland Frankrijk peinst er niet over de Straatsburgse vestiging op te geven.



Het parlement wil niet reageren.

