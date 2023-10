Eén meter verderop en het kratje Grolsch is 8 euro duurder

Als manager Leo de Wit een kratje Grolsch één meter opschuift, wordt het ineens 8 euro duurder. Want dan is het kratje terug in Nederland. Dat is het geheim van grenswinkel Ter Huurne Hollandmarkt, die 80 jaar bestaat. „Wij leven van de wetgeving”, zegt de manager vrolijk.



Grenswinkel Ter Huurne, gelegen in het Twentse Haaksbergen, bestaat dit jaar 80 jaar. Van een boerderijtje waar petroleum werd verkocht naar een winkel met een uniek concept. Dankzij de grens, die dwars door de winkel loopt. Niet alleen de landsgrens, maar ook nog die tussen twee Duitse gemeenten.



Manager Leo de Wit doet een stapje opzij en gaat precies tussen de Warsteiner en de Grolsch staan. „Hier loopt de grens tussen de gemeente Vreden en Alstätte”, zegt hij. Als hij door de deur van de slijterij stapt, is hij in Nederland.



Helemaal exact is het 80-jarige bestaan niet te bepalen, zegt De Wit eerlijk. „We weten niet precies wanneer ze begonnen met het verkopen van petroleum.” Het moet rond het begin van de oorlog geweest zijn.



De zaak gedijde op de verschillende regelgeving, die ondanks een steeds verenigder Europa nooit helemaal op één lijn kwam. Btw, accijns, statiegeld, elke nadelige wijziging aan de ene kant was een voordeeltje aan de andere kant. „In het verleden was de sigarettenafdeling heel groot”, vertelt De Wit.



„We verkochten ze aan Duitsers. Nu is het andersom.” De sigaretten liggen nu in de slijterij, aan de Duitse kant van de grens. Voor de Nederlanders.



En daarom ligt de koffie in de supermarkt, aan de Nederlandse kant, waar Duitsers het massaal inladen. „Mensen komen vaak één keer in de zes tot acht weken, laden hun kar vol en dat scheelt dan zo 24 euro.” De drogisterij heeft ook een groot assortiment. „Die is heel aantrekkelijk voor Duitsers, want zij kunnen het meeste alleen bij de apotheek krijgen en daar is het veel duurder.”



Ongeveer 25 procent van de klanten komt uit Nederland. „Niemand komt hier om even een brood te halen”, zegt De Wit. Ze komen om te winkelen, maar ook om er even uit te zijn. Daarom is het restaurant een paar jaar geleden helemaal vernieuwd.



Er is een grote speeltuin, een Biergarten en een kledingzaakje. Het gedateerde viswinkeltje gaat binnenkort een aantal weken dicht voor renovatie. Voortaan wordt er elektrisch gebakken, en niet meer op gas.



En er is ook een versafdeling in de supermarkt. Niet de core business van Ter Huurne, maar het zorgt er wel voor dat de klanten niet ook nog eens naar een ‘gewone’ supermarkt moeten. Er liggen Duitse vleeswaren voor Nederlandse fijnproevers, en frikandellen naar original holländische Rezeptur voor Duitse liefhebbers.



Ter Huurne moet een uitje zijn, vindt De Wit. „Mensen die hier komen winkelen, zijn nooit chagrijnig. Ze komen niet haastig even iets halen, ze hebben altijd tijd.”



Ter Huurne is de hele week elke dag open van negen tot zes. Alleen de slijter is op zondag dicht. Dat is ook Duitse wetgeving. Kan De Wit op zondag de kratjes niet gewoon over de witte lijn schuiven, Nederland in? „Dan moet ik telkens alles weer omprijzen”, lacht hij. Een heel werk, want het statiegeld is in Duitsland juist weer hoger. In Duitsland zit daar btw op.



Je moet het allemaal maar weten. „We volgen ook voortdurend het nieuws, zowel het Nederlandse als het Duitse nieuws. Twintig jaar geleden waren we heel blij toen na de verkiezingen in Duitsland de Groenen aan de macht kwamen. Want toen kwam er daar statiegeld op blikjes.”



De Wit zou dolgraag een nieuw magazijn bouwen, want de huidige opslagruimte barst uit haar voegen. Die zou hij dan willen gebruiken om de slijterij uit te breiden. „We zijn begonnen met een klein hokje, maar het ging zo hard dat we er een stuk van de personeelskantine bij aan getrokken hebben.” Maar vergunningen krijgen is een stroperige zaak. De winkel heeft te maken met regelgeving in twee landen en in drie gemeenten. Het nieuwe magazijn moet op Nederlands grondgebied, want daar heeft Ter Huurne grond beschikbaar. „Het bestemmingsplan moet gewijzigd, en er liggen Natura 2000-gebieden dichtbij. En nu de stikstofproblematiek weer.” Is Duitsland minder bureaucratisch? Nee, lacht De Wit. „Ze zijn allebei moeilijk.”



Tegenwoordig komen er tegen de 10.000 klanten per week, en dan telt De Wit de restaurantgasten en slijterijklanten niet eens mee. Er werken zo’n 250 mensen. Niet alleen in de winkel en de horeca, ook op het kantoor, dat de hele bovenetage beslaat. Kantoorwerk is er genoeg. „Wij hebben tweehonderd leveranciers.”



De inkoop gebeurt overal in Europa. Gunstige prijzen, eigen inkoop en de wetgeving in de gaten houden, daar ligt het geheim van Ter Huurne Hollandmarkt. „Het is continu schakelen.” Op de vloer van de winkel zijn nog slijtplekken te zien waar maandenlang grote pallets blikjes hebben gestaan. Statiegeldvrij nog. Het vloog de winkel uit. „Ik kan er nu niet meer aan komen”, zegt De Wit spijtig. Hij heeft dat deel van de winkel laten herinrichten als snoephoek, want hij kon een enorme partij haribo krijgen.



De ligging op de grens heeft Ter Huurne geen windeieren gelegd de afgelopen tachtig jaar. Zitten er ook nadelen aan? „Ja, we zitten niet aan een doorgaande weg. En er ligt hier geen grote plaats vlakbij. We moeten elke klant zelf genereren, zelf reclame maken.” Toch is verhuizen geen optie. „Zoiets als dit, vind je echt nergens anders.”

Het vreemde is dat een huis in 3 verschillende gemeenten en 2 verschillende landen kan staan; liep de grens vroeger anders? Of hoe is dat zo gekomen?

Al het andere is gewoon: hier komen de Duitsers ook aan de Nederlandse kant van de grens hun Koffie Kaas Koekjes bier en drogisterij-artikelen massaal inslaan. En omgekeerd gaan de Nederlanders de grens over.

Ik vermoed dat ze 80 jaar geleden niet heel erg bezig waren met vergunningen en landsgrenzen (1943) en dat dit achteraf pas weer gecorrigeerd werd en de rare situatie zichtbaar werd.

