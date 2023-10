Man ontvangt snelheidsboete van 1,4 miljoen dollar

Een man in de Verenigde Staten die 140 km per uur reed op een weg waar hij slechts 90 km per uur mocht rijden, kreeg hier wel een opmerkelijk hoge verkeersboete voor binnen. Volgens de binnengekregen boete moest hij maar liefst 1,4 miljoen dollar, ruim 1,3 miljoen euro betalen.



De man, Connor Cato, vertelt aan WSAV, het televisiestation van Savannah, dat hij vermoedde dat de boete een foutje was. Hij belde de rechtbank om navraag te doen. Deze instantie vertelde hem echter dat hij wel degelijk de boete moest betalen of dat hij anders voor de rechtbank moest verschijnen.



Hier schrok Cato nogal van, maar al snel werd hem duidelijk dat iedereen die 55 km per uur boven de snelheidslimiet rijdt in Georgia, voor een rechter moet verschijnen.



Ambtenaren van de stad Savannah, gelegen in de Amerikaanse staat Georgia, legden later uit dat het genoemde bedrag op de boete hierbij symbolisch is.



De rechter bepaalt vervolgens de daadwerkelijke boete, die niet hoger kan uitvallen dan 1000 dollar.



De woordvoerder van de stad Savannah Joshua Peacock, laat weten dat er inmiddels gewerkt wordt aan een aanpassing van de huidige berichtgeving, om verwarring in de toekomst te voorkomen.

Reacties

16-10-2023 18:18:03 Grouse

Oudgediende



Quote:

Hier schrok Cato nogal van, maar al snel werd hem duidelijk dat iedereen die 55 km per uur boven de snelheidslimiet rijdt in Georgia, voor een rechter moet verschijnen.

Quote:

Een man in de Verenigde Staten die 140 km per uur reed op een weg waar hij slechts 90 km per uur mocht rijden

Een snelle rekensom leert dat hij niet 55 maar 50 km te hard reed.



Laatste edit 16-10-2023 18:18 Een snelle rekensom leert dat hij niet 55 maar 50 km te hard reed.

16-10-2023 18:56:07 Sjaak

Moderator



Quote https://www.unilad.com/community/life/savannah-georgia-speeding-ticket-1-million-fine-673401-20231016:

...had been traveling in a 55mph zone at a hefty 90mph...



A 'super speeder' is anyone caught driving more than 35 miles over the speed limit. @Grouse : Bij het vertalen en omrekenen is ergens iets fout gegaan:

