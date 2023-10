Herbouw oudste en hoogste kerktoren van het land verdeelt stad Zwolle

Heeft Zwolle een skyline met een tweede toren naast de belangrijkste stadsicoon de Peperbus nodig? ‘Nee’, zeggen tegenstanders. Nooit van z'n leven! ‘Jawel!’, zeggen voorstanders. ‘De wolk van de Fundatie zorgde ook voor veel stampij en nu is het een nieuw icoon voor de stad.’’Het plan om de ooit hoogste toren van het land weer in Zwolle terug te laten keren, verdeelt Zwolle nu al tot op het bot. Terwijl er alleen nog maar sprake is van een ideeënwedstrijd.Die is uitgeschreven door het Academiehuis Grote Kerk, maar heeft wel degelijk een serieuze ondertoon. Het wil het centrale ontmoetingspunt van de stad zijn. De herkenbaarheid daarvan kan worden vergroot door weer een nieuwe toren tegen de kerk aan te bouwen. Ooit had de kerk een hogere toren dan die van de dom in Utrecht. Door een brand in 1682 ging het bouwwerk in vlammen op. Daarna werd die nooit weer herbouwd.De betrokkenen benadrukken het unieke van het project. Het opnieuw bouwen van een eeuwen geleden verdwenen toren, in wat voor moderne of historische vorm dan ook, is nog nooit eerder vertoond. Enige obstakel is op dit moment het geld: dat is er nog niet.