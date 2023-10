Hennie uit Wierden bouwde schuur per ongeluk in de tuin van zijn buren: Slechts 65 centimeter

Hennie Dreteler uit Wierden schrok zich kapot toen de uitspraak van rechtbank Overijssel bij hem op de mat viel. De klachten van zijn naaste buren over zijn 18 meter lange schuur die slechts 65 centimeter over de erfgrens was gebouwd, waren terecht. Maar gemeente Wierden weigert iets met die klachten te doen.



Hij woont aan de Looweg in Wierden en hij heeft een schuur van maar liefst 18 meter lang. Maar de schuur van Hennie Dreteler staat over de erfgrens. 65 centimeter van het gebouw staat op de grond van zijn buren. „De overschrijding van de erfgrens was per ongeluk”, zegt Dreteler. „De buren kwamen er zes jaar geleden pas achter, omdat ik er zelf over begon.”



Dreteler wil het goed maken met zijn buren en biedt aan om de strook grond te kopen. Een strook van nog geen 12 vierkante meter. De buren zijn niet op zijn aanbod ingegaan. Ze hebben een klacht ingediend bij de gemeente, maar die weigert maatregelen te nemen. En daarom besluiten de buren naar de rechter te stappen. Het resultaat? De gemeente moet ingrijpen, omdat de klachten van de buren terecht zijn.



Tegen die uitspraak gaat de Wierdenaar in beroep bij de Raad van State. Bij de hoorzitting, deze vrijdag, zijn ook twee woordvoerders van de gemeente aanwezig. Volgens de gemeente hebben de klagende buren een enorm stuk grond van 3750 vierkante meter. Die 65 centimeter valt in het niet. De gemeente ziet geen noodzaak om in te grijpen.



Dreteler is bang dat hij zijn schuur moet slopen als zijn buren gelijk krijgen. Het versmallen van de schuur wordt lastig. „Misschien kan het, maar dan krijg je wel een heel raar model schuur”, zegt Dreteler. De schuur bestaat immers uit een staalconstructie. Bovendien zijn de staanders in de tuin van de buren de dragende delen van de schuur.



In 2013 werd de schuur aan de Looweg in Wierden gebouwd. Met vergunning. „De buren hebben nooit iets van de overschrijding gemerkt”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Als Dreteler in 2019 een aanbouw wil plaatsen, komt de aap uit de mouw. „Als goede buur is Dreteler toen naar zijn buren gegaan om het op te lossen”, vertelt de advocaat van de Wierdenaar.



Adrienne de Moor van de Raad van State vindt dat er toch iets meer aan de hand is dan een burenruzie. De schuur van Dreteler is namelijk ook in strijd met het bestemmingsplan gebouwd. Waarom? Omdat de tuin van de buren geen bouwvlak heeft. Ook is de Wierdenaar bij de bouw van zijn verstrekte vergunning afgeweken.



De Moor vindt dat Wierden de zaak te klein maakt. Het is meer dan alleen een burengeschil over een tuingrens. De uitspraak volgt over enkele weken.

Reacties

16-10-2023 14:38:50 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.605

OTindex: 22.563

Ook wel knap stom dat je niet goed het kadaster checkt bij de bouw van zo'n schuur! Juridisch heeft hij weinig poot om op te staan.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: