Kat loopt weg van huis, springt in willekeurige auto's en belandt op meest onwaarschijnlijke plaatsen

Sox is een roodharige kater die in Herne Bay woont, een kuststad gelegen op ongeveer honderd kilometer van Londen.En als hij kan genieten van een redelijk aangename leefomgeving, lijkt dat blijkbaar niet genoeg voor hem te zijn: hij droomt van avontuur en ontmoetingen.Op 11 juni 2023 maakte Sox een reis door Zuid-Engeland, met een zeer originele strategie.Op een zondagochtend besloot Sox gewoon in een auto te klimmen en werd opgemerkt door de bestuurster in de buurt van Whitstable, een stad op 8 km van zijn huis. De vrouw probeerde hem naar een dierenarts te brengen om hem in veiligheid te brengen, maar de avontuurlijke kat dacht daar anders over: hij ontsnapte uit de auto... en stapte in een andere auto!Deze keer hield de kat zich gedeisd in het voertuig en werd pas opgemerkt toen hij in Londen aankwam... 100 km verderop! De bestuurster vertelt aan de BBC: "We reden op de snelweg, zongen zoals we gewend zijn als we naar huis gaan, aan het praten... en plotseling verscheen er een kattenkop tussen onze stoelen!"Sox' eigenaar is zo gewend geraakt aan zijn avonturen dat ze een Facebook-pagina heeft gemaakt om zijn avonturen te volgen en, nog belangrijker, om hem terug te vinden. Zijn verzorger legt uit dat ze hem al uit grappige plaatsen heeft opgehaald: op kantoren, in een Amazon-vrachtwagen, in een kebabrestaurant, in scholen... en zelfs in een nachtclub!Dit keer kon Sox dankzij deze Facebook-groep, gevolgd door veel Engelsen, meerijden met abonnees die in de buurt waren van zijn laatste stunt.Zijn verzorger neemt de situatie met zoveel humor als mogelijk, maar je kunt je voorstellen dat Sox' avontuurlijke geest toch voor de nodige zorgen zorgt!