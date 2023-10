Braziliaanse fietsendieven kiezen het verkeerde gebouw, bewoners zetten tegenaanval in

Deze Braziliaanse dieven dachten in de parkeergarage van dit gebouw even een aantal fietsen te scoren, maar dat liep toch even anders. De fietsendieven zijn namelijk op heterdaad betrapt via een beveiligingscamera. De bewoners besloten de tegenaanval in te zetten.