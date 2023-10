Van Gogh Museum stopt met Pokémonkaart vanwege veiligheid

Het Van Gogh Museum stop direct met de uitgifte van de speciale Pokémonkaart die bezoekers konden krijgen na het voltooien van een speurtocht in het museum. De kaart zorgde voor onwenselijke taferelen van verzamelaars die bij de uitgang bezoekers aanklampten.



Dat ging er soms zelfs zo heftig aan toe dat de veiligheid van bezoekers en personeel in het geding kwam, meldt het museum in een verklaring.



"Als gevolg van recente voorvallen waarbij een kleine groep individuen een onwenselijke situatie heeft gecreëerd, hebben we de lastige beslissing genomen om de speciale Pikachu x Van Gogh Museum-promokaart niet meer in het museum beschikbaar te stellen. Het Van Gogh Museum en The Pokémon Company International nemen de veiligheid van bezoekers en medewerkers zeer serieus."



Verzamelaars speculeren op een verwachte waardestijging van de kaart, die maar een beperkte tijd beschikbaar is. Op Marktplaats vragen mensen honderden euro's voor de kaart.



Ter ere van de vijftigste verjaardag van het Van Gogh Museum zijn er sinds eind september verschillende activiteiten rondom Pokémon. Zo zijn onder meer schilderijen te zien die kunstenaars van Pokémon hebben gemaakt. Bekende werken van Vincent van Gogh vormden daarvoor de inspiratie. Met de samenwerking wil het museum in Amsterdam een nieuw publiek laten kennismaken met het werk van Vincent van Gogh.

