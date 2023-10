Dit is Wim, de beste graslandboer van ons land

Het is melkveehouder Wim van Ittersum uit de Mastenbroekerpolder gelukt. Hij is uitgeroepen tot de beste graslandboer van Nederland. De bekendmaking van de uitslag, met nog drie genomineerden in de race, vond plaats tijdens een webinar van vakblad Veeteelt, organisator van de verkiezing.Volgens de vakjury heeft de melkveehouder uit Mastenbroek laten zien dat weidevogelbeheer en een moderne bedrijfsvoering prima samengaan en dat het niet ten koste gaat van een hoge melkproductie per koe.Om dat te bewerkstelligen, geeft Van Ittersum, die boert met zijn vrouw Wolterien en hun zonen Alfred en Wiljen, zijn dieren twee keer per dag vers gras. Na het melken laat hij de 200 koeien altijd grazen in een nieuw stuk weide. Daarvoor heeft hij zijn huiskavel van 61 hectare opgesplitst in ruim 50 kleinere percelen.,,Natuurlijk blij, winnen is altijd leuk. De hele avond en ook vanmorgen komen de felicitatie-appjes en berichten op Facebook binnen. Eén van onze kinderen kwam met een grote slagroomtaart met daarop beste graslandboer. Het is vooral positief en leuk en een blijk van waardering vanuit de sector en de maatschappij. We zijn elke dag bezig op een manier waarvan wij denken dat het goed is om melk te produceren, economisch rendabel met oog voor biodiversiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en met oog voor de omgeving.”,,Jazeker. En daarvan is het belangrijkste dat goed en effectief weidevogelbeheer, veel weiden en een goede melkproductie per koe prima samen kunnen gaan. Met daarnaast ook nog eens goede scores op de uitstoot van broeikasgassen. Zoals de jury ook op de oorkonde vermeldt: vakmanschap en consequent werken werpen hun vruchten af. Dus zowel de maatschappij laten zien dat er in de landbouw heel veel goede dingen gebeuren en naar de sector toe dat er heel veel mogelijk is.”,,Daar ben ik nog niet mee bezig geweest. Maar uit eten met het gezin werd al geopperd hier. En we gaan nog op vakantie in november, hebben we wat extra zakgeld. Ook laat ik waarschijnlijk iets tastbaars maken als blijvende herinnering aan deze titel, naast de oorkonde.”