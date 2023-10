Leerkracht laat per ongeluk horror-versie Winnie de Poeh aan klas vol 9-jarigen zien

Een klas vol kinderen is getekend voor het leven. Hun leerkracht was van plan om Winnie de Poeh met de leerlingen te kijken, maar zette in plaats van de tekenfilm de horrorversie aan. Verschillende leerlingen kwamen getraumatiseerd thuis, schrijft CBS News Miami.



Ondanks klachten van leerlingen weigerde de docent om de film stop te zetten. Het schoolbestuur is op de hoogte van het incident en laat weten de mentale gezondheid van de kinderen te monitoren en 'gepaste actie' te ondernemen rondom de horrorvertoning.



In 2023 van dit jaar kwam de slasher gebaseerd op de kinderverhalen over Winnie de Poeh uit. Christopher Robinson, Janneman in het Nederlands, is inmiddels volwassen en heeft Poeh en Knorretje verlaten. Tot frustratie van de twee dieren, die veranderen in moordlustige wezens. In de film slachten ze verschillende jongvolwassenen op bloederige wijze af.

Reacties

13-10-2023 18:43:09 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Dat was dan kennelijk geen ongelukje maar meer een expresje. Rare kerel dus..... Dat was dan kennelijk geen ongelukje maar meer een expresje. Rare kerel dus.....

13-10-2023 21:29:15 allone

Oudgediende



Er staat nergens hoe oud deze kinderen waren, 7 of 17. Maar het klinkt sowieso niet als een kinderfilm. En liever ook niet voor volwassenen @Mamsie : idd. Zo gauw je het merkt kun je het binnen een paar seconden stopzettenEr staat nergens hoe oud deze kinderen waren, 7 of 17. Maar het klinkt sowieso niet als een kinderfilm. En liever ook niet voor volwassenen

