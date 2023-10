Wat maakt een man aantrekkelijk?

Zonder dat zelf te beseffen kiezen heteroseksuele vrouwen in grote meerderheid mannen van wie ieder been ongeveer half zo lang is als hun hele lijf. Die verkiezen ze zowel boven mannen waarvan de benen langer zijn, als waarbij de benen korter zijn. Die voorkeur was eerder aangetoond, maar in een nieuw en uitgebreider onderzoek is het bevestigd.Wetenschappers vermoeden dat dit een evolutionair gegeven is: vrouwen willen gezonde mannen. Benen die te kort zijn, bijvoorbeeld, kunnen duiden op diabetes 2. De onderzoekers bepaalden de gemiddelde lichaamsverhoudingen van ongeveer 9000 mannen in het Amerikaanse leger en gebruikten ze om computergegenereerde afbeeldingen van mannelijke modellen te maken ( foto ). De wetenschappers maakten de armen en benen van het model iets langer of korter en vroegen vervolgens aan meer dan 800 heteroseksuele Amerikaanse vrouwen om de aantrekkelijkheid van elk model te beoordelen.