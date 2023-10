Gouden asteroïde maakt ons niet massaal rijk

Ruimtevaartorganisaties NASA en SpaceX lanceren morgen een missie naar een kilometers grote asteroïde die grotendeels uit goud bestaat. Maar in tegenstelling tot wat krantenkoppen doen vermoeden, gaat die ons niet plotsklaps rijk maken, zegt macro-econoom Edin Mujagic. 'Het vertelt ons iets over de kern van de economie.'



Hij zweeft ergens tussen de planeten Mars en Jupiter en heeft een diameter van ongeveer tweehonderd kilometer. Daarmee is Psyche 16 een van de miljoenen rotsstukken die rond onze zon draait. Maar wat de asteroïde opmerkelijk maakt, is dat hij grotendeels uit goud bestaat. 'De waarde van de rots wordt geschat op tien quintiljoen dollar', zegt Mujagic. 'Dat is een één met achttien nullen erachter.



Om dat in perspectief te zetten: het is veel meer dan de hele wereldeconomie opgeteld. 'Je zou er dus alle schulden van landen, bedrijven en huishoudens mee kunnen aflossen', aldus de econoom. 'En dan nog houd je heel erg veel geld over.' Mujagic las krantenkoppen als: 'Asteroïde die iedere aardbewoner schatrijk zou kunnen maken'.



Maar daar zet de econoom iedereen met de voeten op de grond: 'Dat klopt natuurlijk allemaal niet. En zo'n krantenkop bewijst dat er nog heel veel onbekend is over hoe de economie werkt'.



Als het in theorie zou lukken om dat immense rotsblok tot bij de aarde te brengen, zou de goudprijs al snel tot nul zakken, stelt Mujagic. Hij noemt het een mooi voorbeeld om te vertellen dat de kern van de economie rond schaarste draait. 'Wij analyseren schaarste en in het verlengde daarvan vinden we de wet van vraag en aanbod', zegt hij. 'Daarmee kun je elk economisch fenomeen, hoe complex het ook is, verklaren.'



'Waarom is de inflatie hoog?', geeft hij als voorbeeld. 'Dat komt omdat wij veel meer goederen en diensten vragen dan wat er aangeboden wordt. Dat is de kern van economische wetenschap.'

Reacties

12-10-2023 18:54:24 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.867

OTindex: 92.218

Knap hoor, dat ze de samenstelling van dat brok hebben kunnen vaststellen.

Gelukkig blijft het ding buiten bereik!

