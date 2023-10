Stel verkoopt masker voor 149 euro, blijkt meer dan 4 miljoen waard: zweeg de kunsthandelaar bewust?

Nietsvermoedend verkocht een ouder Frans koppel uit Nîmes een Afrikaans masker voor 149 euro aan een kunsthandelaar. Het bracht later op een veilig 4,2 miljoen euro op. Le Monde meldt dat het stel een rechtszaak is begonnen tegen de handelaar.Het bejaarde echtpaar, dat anoniem wil blijven, ontdekte het masker tijdens een grote schoonmaak van de zolder. Ze verkochten het in september 2021 aan de lokale antiekhandelaar voor 149 euro. Maanden later lazen ze in de krant dat precies hun masker voor miljoenen was verkocht op een veiling in Montpellier.Volgens de omschrijving was het een traditioneel Fang-masker uit Gabon, dat daar werd gebruikt op bruiloften, begrafenissen en bij andere rituelen. Het is uiterst zeldzaam buiten Gabon en ligt slechts in een tiental musea wereldwijd. De grootvader van de man, die koloniaal gouverneur was in Afrika, had het meegenomen naar Frankrijk.Het koppel beweert dat de handelaar wist van de grote waarde van het artefact en eist daarom in de rechtbank compensatie. Hoewel de rechtszaak nog loopt, hebben ze al een kleine overwinning geboekt: de rechter noemde hun claim 'in principe goed onderbouwd' en heeft de voortgang van de veilingverkoop stilgelegd tot de rechtszaak is afgelopen. Reden om te denken dat de antiekhandelaar op de hoogte was van de grote waarde van het masker is dat hij het ding niet in zijn winkel te koop aanbood, maar direct contact zocht met grote veilinghuizen in Frankrijk.Ook vroeg hij een expert in Afrikaanse artefacten om het masker te analyseren. Die stelde dat het masker dateerde uit de 19de eeuw en een andere deskundige kon vertellen dat het gebruikt was door de Ngil, een geheim mannengenootschap binnen het Fang-volk.De antiekhandelaar bood het koppel al 300.000 euro, maar daar gingen hun kinderen niet mee akkoord. De zaak ligt nu bij een hogere rechtbank in Nîmes.