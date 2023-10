Britse schoolkinderen sturen onderbroeken naar koning Charles: dit is waarom

Sinds Charles (74) koning is van het Verenigd Koninkrijk, wordt hij overspoeld met bijzondere cadeaus. De vorst krijgt aan de lopende band versierde onderbroeken opgestuurd. Opvallend genoeg kan hij het gebaar waarderen: volgens The Telepgraph heeft hij zelfs een bedankje opgestuurd naar de verzenders. Maar wat heeft de koning toch met witte slips?



In het Verenigd Koninkrijk is het al lange tijd voor schoolkinderen een traditie om onderbroeken op te sturen naar het staatshoofd. Dit heeft te maken met een kinderboek dat in 1994 is uitgebracht met de titel The Queen’s Knickers. In dit boek vraagt iemand zich af of koningin Elizabeth voor elke gelegenheid een speciale onderbroek heeft.



Het boek wordt door veel scholen gebruikt om jonge kinderen uit te leggen wat de koningin precies doet voor het land. Nu de kroon is overgedragen aan Charles, is er een nieuwe versie van het boek verschenen genaamd The King’s Pants.



Leerlingen van een basisschool besloten onlangs weer met de traditie aan de haal te gaan en stuurden de koning een reeks onderbroeken op. Hun verbazing was groot toen ze niet veel later een bedankje ontvingen van Charles en Camilla, die hun dankbaarheid uitspraken voor het 'aardige' gebaar.



Volgens Nicholas Allan, de auteur van de boeken, heeft Elizabeth altijd kunnen lachen om de onderbroeken. "Ik ben zo blij dat de traditie van het sturen van onderbroeken naar de vorst wordt voortgezet."

Onderbroekenlol?

Tja. Als Engelsman moet je natuurlijk beleefd blijven ongeacht de omstandigheden

