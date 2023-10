Extreme verkeersagressie in België: bestuurder bijt oor van slachtoffer af na lange achtervolging

Een automobilist is het slachtoffer geworden van erg zware verkeersagressie in België. Een dolle bestuurder volgde afgelopen weekend het slachtoffer vanuit Gent tot aan diens woning in Oosterzele. Daar ging hij hem te lijf.



Het incident deed zich zondagnamiddag voor. Het slachtoffer reed na zijn werk huiswaarts, toen hij plotseling te maken kreeg met een agressieve bestuurder. Die volgde de man. Het slachtoffer belde in paniek zijn vader, terwijl de andere bestuurder hem op de hielen zat.



Bij zijn woning in Oosterzele – een kleine tiental kilometer verder – stapte het slachtoffer uit, waarop de agressieve man hetzelfde deed en hem te lijf ging. Het gevecht eindigde toen die laatste het oor van het slachtoffer afbeet.



Het slachtoffer werd ter plekke behandeld door hulpdiensten en de politie deed onderzoek. Intussen werd het openbaar ministerie ingelicht. Mogelijk brengt het Vlaamse openbaar ministerie dinsdag meer informatie over het incident naar buiten.

Reacties

Nu moet hij hem een oortje aannaaien

