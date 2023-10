Met deze opmerkelijke kentekenplaat weet 18-jarige aan politie te ontsnappen

Op de kentekenplaat van zijn scooter prijkte het woord ‘straatpiraat’ en hij maakte die titel afgelopen zaterdag ruimschoots waar in Harderwijk. Om uit handen van de politie te blijven, haalde deze 18-jarige gevaarlijke capriolen uit. Het bleek uiteindelijk tevergeefs.Politieagenten spotten de jongeman afgelopen zaterdag tijdens hun surveillance door de stad. In plaats van te stoppen maakte hij een wheelie (rijden met het voorwiel los van de grond), om er vervolgens vandoor te gaan.Om zijn belagers af te schudden, scheurde hij op hoge snelheid over fietspaden en trottoirs. Zijn opzet slaagde, maar niet voor lang.Na enig speurwerk kwam de politie uit bij een woning in Harderwijk, waar ze de bestuurder en de scooter inderdaad aantroffen. De scooter is in beslag genomen en de eigenaar kreeg een aantal bekeuringen aan zijn broek. De officier van justitie zal beslissen wat er gebeurt met de scooter.