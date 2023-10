Vrouw wil ketting maken van giraffenpoep, in beslag genomen op vliegveld VS

Op een vliegveld in het Amerikaanse Minneapolis hebben medewerkers van de douane onlangs een doosje giraffenpoep in beslag genomen. Een vrouw had de uitwerpselen meegenomen uit Kenia en gaf aan er een ketting van te willen maken.Ze vertelde daarbij dat ze thuis in Iowa ook weleens elandenpoep gebruikt had om sieraden te maken, schrijft de federale organisatie U.S. Customs and Border Protections (CBP) in een persbericht.Het doosje poep werd in beslag genomen en vernietigd. Er werd een stoomsterilisator op losgelaten. Door te steriliseren worden aanwezige micro-organismen als bacteriën, schimmels en virussen, gedood.CBP-directeur Lafonda D. Sutton-Burke zei erover: "Er schuilt een reëel gevaar in het binnenbrengen van ontlasting in de Verenigde Staten."Als de poep onopgemerkt was gebleven, had dat gevolgen kunnen hebben: "Grote kans dat de sieraden iemand ziek hadden gemaakt."In Kenia heerst volgens CBP onder meer varkenspest, mond-en-klauwzeer en de vogelziekte Ziekte van Newcastle. Om poep van herkauwers de VS binnen te brengen is een speciale vergunning nodig, de Veterinary Services Permit.