Wetenschappers doen ongelooflijke ontdekking tijdens zoektocht in museum: 125 zoogdieren blijken licht te geven in het donker

Maar liefst 125 zoogdieren kunnen licht geven in het donker. Tot die conclusie kwamen wetenschappers in een nieuwe studie. Eerder al was deze eigensch

Reacties

07-10-2023 21:23:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.851

OTindex: 92.170

Allemaal bespoten met Luminol?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: