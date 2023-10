Krokodil nadert hond in rivier: er gebeurd iets geheel onverwachts

Deze gebeurtenis uit de staat Maharashtra in het westen van India gaat direct viral nadat de video online is gezet. Het zet alles op zijn kop, waarvan men tot nu toe dacht dat het waar was. Zelfs experts staan perplex.



Een jonge zwerfhond, achtervolgd door een groep wilde honden, redt zichzelf in zijn wanhoop door de Savitri-rivier in te springen. Een verschrikkelijke en foute beslissing? Een ogenblik later verschijnt er al een krokodil, gevolgd door nog twee andere.



En alle omstanders zijn er zeker van dat de hond geen minuut meer te leven heeft…



Maar er is een onverwachte wending: twee van de moeraskrokodillen, die tot wel 500 kilo kunnen wegen, beginnen plotseling de hond met hun snuiten – aan te duwen!



En het lijkt erop dat ze hem weg willen leiden van de plek waar de blaffende honden nog steeds op de jonge zwerfhond wachten.



“De krokodillen raakten de hond daadwerkelijk met hun snuit aan en duwden hem in de richting van een plek waar hij veilig aan wal kon gaan en kon ontsnappen”,



schrijven de wetenschappers in een rapport dat is gepubliceerd in het Journal of Threatened Taxa. Ze hebben de zwerfhond in veiligheid gebracht!



“Gezien het feit dat de krokodil zich binnen het bereik van de aanval bevond en de hond gemakkelijk had kunnen verslinden, maar geen van hen heeft aangevallen en in plaats daarvan hem richting de oever duwde, duidt dit erop dat de hongerdrijfveer ontbrak.”



Sommige wetenschappers vermoeden nu daadwerkelijk iets als “empathisch gedrag dat wijst op inter-soortelijke empathie” bij de reptielen. In elk geval is het duidelijk dat dit opmerkelijke gedrag verder onderzoek behoeft.

