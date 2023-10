Kappers willen wel meer werken, maar het loont niet

De wachttijden voor een afspraak bij de kapper lopen op door de krapte op de arbeidsmarkt. In de kappersbranche wordt veel parttime gewerkt en uit navraag blijkt dat medewerkers best meer willen werken. Toch gebeurt dat niet. Van de werkgevers in het verkiezingspanel van kappersbranchevereniging ANKO geeft maar liefst 49% aan medewerkers in dienst te hebben die meer willen werken, maar voor wie dat niet loont. Dit komt bijvoorbeeld omdat ze dan hun toeslagen verliezen.



Consumenten willen graag naar de kapper, maar moeten steeds vaker wachten op een afspraak. 62% van de panelleden geeft aan dat de wachttijden voor een afspraak de salon inderdaad opgelopen zijn.



77% van de werkgevers in het panel laat weten dat het invullen van vacatures een enorme opgave is. De oplossing hiervoor ligt niet alleen bij meer medewerkers, maar ook in meer uren voor bestaande medewerkers. En dat blijkt dus lastig te realiseren. Dat meer werken niet loont, is inmiddels een bekend gegeven en meer dan eens ook benadrukt door MKB-Nederland. Ook de ANKO hoopt dat dit onderwerp hoog op de agenda komt te staan bij een nieuw kabinet.

Reacties

07-10-2023 12:42:42 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.847

OTindex: 92.163

Er is dus een personeelstekort. Kappen de kappers er dan mee?

07-10-2023 12:46:11 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.742

OTindex: 87.553



Maar volgens mij wordt knap lastig bij veel beroepen. Of het nu de kappers, de restaurants, de pont, of iets anders is @Mamsie : leuke woordspeling.Maar volgens mij wordt knap lastig bij veel beroepen. Of het nu de kappers, de restaurants, de pont, of iets anders is

07-10-2023 13:31:54 Jura6

Erelid



WMRindex: 3.142

OTindex: 2.078

Kapper Knap, de knappe kapper, knipt en kapt heel knap en rap, maar de knecht van kapper Knap, de knappe kapper, knipt en kapt nog knapper en rapper dan kapper Knap, de knappe kapper.

07-10-2023 14:23:54 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.335

OTindex: 4.715

Het hele systeem van toeslagen deugt niet.

Veel beter zou het zijn om de belastingvrije voet omhoog te gooien. En dan de volgende schalen iets zwaarder belasten om het te kunnen betalen. De hoogste schaal het zwaarste.

Dan hou je wat over van je minimumsalaris.

