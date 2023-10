Oeps! Tesla rijdt zich vast in vers beton

We hebben allemaal wel eens een slechte dag maar de Amerikaanse bestuurder van een Tesla heeft helemaal wel eens betere dagen gehad. Hij stuurde niet helemaal recht waardoor hij in vers beton terechtkwam. En dan heb je weinig aan alle slimme foefjes die Musk en zijn team in de auto's hebben gebouwd.Op een video is te zien hoe de bestuurder wanhopig probeert om in z'n achteruit het bouwmateriaal uit te komen. De werklui staan vooral te kijken naar of het de autorijder gaat lukken. Het is niet duidelijk hoe de bestuurder uit het beton is gekomen.