Nieuw-Zeelands vliegveld ligt halve dag plat om skischoenwarmer

Een Nieuw-Zeelands vliegveld is urenlang hermetisch afgesloten geweest vanwege een 'serieus veiligheidsincident'. Door een bommelding werden tientallen vluchten geannuleerd en moest een explosievenexpert van het leger ingevlogen worden. De boosdoener? Een elektrische skischoenwarmer.



De luchthaven van de Nieuw-Zeelandse plaats Queenstown werd vrijdagochtend even voor 09.00 uur ontruimd nadat veiligheidsmedewerkers een verdacht pakketje in een koffer hadden gesignaleerd.



Volgens de directeur van de luchthaven, Glen Sowry, ging het om een 'zeer verontrustend beeld' dat te zien was op de röntgenapparatuur waar de bagage mee gecontroleerd wordt. Medewerkers zagen bedrading, een elektronisch systeem en verder slechts compact materiaal.



Het beeld werd ter controle naar de lokale politie gestuurd en ook die sprak in een verklaring van 'een mogelijke bom'. Daarom werden alle veiligheidsprotocollen in werking gesteld: een vertrekkend vliegtuig moest rechtsomkeert maken en alle passagiers die in de terminal aanwezig waren, werden geëvacueerd.



Vluchten die vanuit steden als Sydney en Melbourne naar Queenstown onderweg waren, keerden om of werden naar andere Nieuw-Zeelandse bestemmingen omgeleid. Al met al werden 25 vluchten geannuleerd.

Honderden passagiers werden naar een parkeerplaats naast het vliegveld geleid.



De explosievenopruimingsdienst van het leger werd ingeseind. Medewerkers van defensie moesten vanuit Christchurch, zo'n zes uur rijden verderop, naar Queenstown komen.



Het vliegveld waarschuwde dat het incident 'de hele dag kon duren'. Aan het begin van de middag werd een reddingshelikopter ingezet om de bomexpert naar Queenstown te vliegen. Die concludeerde na aankomst al gauw dat het niet ging om een explosief, maar om een elektrische verwarming voor skischoenen.



Het onschuldige voorwerp zat naast een laptop en winterkleding in een koffer verpakt, waardoor het verdacht leek.



Directeur Sowry bood getroffen reizigers zijn verontschuldigingen aan maar zei dat 'veiligheid prioriteit nummer één is'. De luchthaven bleef al met al ruim zes uur dicht en het kan wel 'een dag of drie' duren voordat iedereen Queenstown kan verlaten.



Het vliegveld van de toeristische bestemming is met één landingsbaan weliswaar klein, maar bedient jaarlijks meer dan een miljoen passagiers. Bovendien was het er erg druk op het moment dat de bommelding de boel platlegde, omdat zowel de voorjaarsvakantie als ook het skiseizoen in Nieuw-Zeeland op zijn einde loopt.

Reacties

06-10-2023 21:01:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.736

OTindex: 87.541

Daar hebben een heleboel reizigers last van gehad.

Hadden ze de eigenaar van de koffer niet kunnen vragen wat er in zat?



Laatste edit 06-10-2023 21:02

06-10-2023 23:46:17 Emmo

Stamgast



WMRindex: 63.313

OTindex: 28.334





De gebruikelijke procedure is: vraag de persoon in kwestie om zelf de koffer te openen. Dat dit niet is gebeurt wijst er mogelijk op dat deze persoon niet op tijd gevonden werd. @allone : Als iemand een bom in een koffer stopt om die, à la Lockerbie, in een vliegtuig te afgaan, zou die persoon eerlijk antwoord geven?De gebruikelijke procedure is: vraag de persoon in kwestie om zelf de koffer te openen. Dat dit niet is gebeurt wijst er mogelijk op dat deze persoon niet op tijd gevonden werd.

