Jongeman (22) valt 40 meter diep, belletje van baas redt hem

Een Belg van 22 jaar oud heeft in Frankrijk een val van 40 meter overleefd dankzij een telefoontje… van zijn baas!



De jongeman had bij het klimmen in de buurt van Campan, nabij de Spaanse grens in de Pyreneeën, een val gemaakt van 40 meter diep. Hij raakte daarbij bewusteloos en bleef de hele nacht buiten bewustzijn.



‘s Ochtends probeerde zijn baas hem te bereiken: door het telefoontje kwam de jongeman opnieuw bij bewustzijn en kon hij zelf de hulpdiensten bellen. Met een reddingshelikopter werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Pau. Hij was onderkoeld, maar was niet in levensgevaar.

Reacties

06-10-2023 20:59:42 allone

Oudgediende



En zijn baas belde hem om hem goedemorgen te wensen? En om te vragen of hij een fijne vakantie had?



Als hij door een belletje bij bewustzijn komt, lijkt me dat hij zonder belletje toch ook wel gauw wakker zou zijn geworden???

