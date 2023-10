Chaos aan boord: migranten proberen Nederlands schip te kapen

Ongeveer 80 kilometer ten noorden van het Zuid-Marokkaanse Ajfennir probeerden negen migranten dinsdag een Nederlands schip op de Atlantische Oceaan te kapen. De migranten zijn dinsdag in alle vroegte opgepakt, schrijft het AD.



De bemanning van de Vos Pace had even daarvoor een groep van zo’n tachtig migranten gered. Negen van hen besloten de zeelieden te bedreigen met messen. Daarop ontstond aan boord van het Nederlandse schip een chaotische situatie.



De migranten werden zeer agressief nadat zij hoorden dat ze in Marokko aan land zouden worden gezet, en niet op de Canarische Eilanden. Dat was vermoedelijk hun eindbestemming. De Canarische Eilanden horen bij Spanje, en daarmee bij de Europese Unie. Daar aangekomen zouden ze politiek asiel kunnen aanvragen in Europa.



De ontevreden migranten probeerden de Nederlanders te overmeesteren. De kapitein besloot de koers te wijzigen naar Fuerteventura en daar de negen migranten over te dragen aan de Spaanse Guardia Civil. In Spanje en Marokko staan hoge straffen op het proberen te kapen van een schip. Er hangt de verdachten een fikse gevangenisstraf boven het hoofd die kan oplopen tot vijftien jaar.

Reacties

06-10-2023 14:22:43 Emmo

Tweede keer was vergelijkbaar te zuiden van Spanje in de Middellandse Zee.



Maar als de mensen inderdaad op een zinkend vaartuig zitten ben je verplicht ze aan boord te nemen. Je bent strafbaar als je het niet doet. Vergelijk het met doorrijden na een aanrijding.



Situatie is overigens niet nieuw. Zie de " Ik heb een vergelijkbare situatie twee keer bijna meegemaakt. Één keer in straat Florida. We hebben toen de US Coastguard gewaarschuwd in zijn in de buurt gebleven tot deze kwamen.Tweede keer was vergelijkbaar te zuiden van Spanje in de Middellandse Zee.Maar als de mensen inderdaad op een zinkend vaartuig zitten ben je verplicht ze aan boord te nemen. Je bent strafbaar als je het niet doet. Vergelijk het met doorrijden na een aanrijding.Situatie is overigens niet nieuw. Zie de " Tampa

06-10-2023 20:57:19 allone

Dan hebben die 9 migranten toch wat ze wilden: Spanje, Europese Unie. En onderdak krijgen ze ook nog. @Emmo : dwz dat je bootjes met vluchtelingen tegenkwam? Want zijn deze migranten migranten of gelukszoekers?!

