Drugskaas gevonden bij marktkraam in Oldenzaal, kaasboer raakt vergunning kwijt

Belegen, komijn of… amfetamine. Op de markt in Oldenzaal was lange tijd kaas met sporen van deze harddrugs te koop. De Oldenzaalse kaasboer G. is hierdoor zijn vergunning definitief kwijt. De rechtbank oordeelt dat de gemeente terecht de toestemming introk.



De ‘drugskaas’ werd ontdekt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Controleurs vonden zes keer in 2020 en 2021 besmette kazen in zijn marktkraam en opslagloods. Het leverde drie boetes op voor het overtreden van de Warenwet. De bron lag in zijn opslagloods aan de Topweg in Hengelo.



Die loods deelde de kaasboer met een drugslab. De politie deed daar in maart 2020 een inval. De politie arresteerde vijf verdachten, onder meer uit Arnhem en Den Haag. In de schuur werd amfetamine-olie geproduceerd, een goedje dat verwerkt wordt tot drugs. Een woordvoerder sprak van een ‘flinke productielocatie met een behoorlijke capaciteit’.



De ondernemer had naar eigen zeggen niets met deze criminele activiteiten van doen. Zijn kaasvoorraad zat onder en werd in beslag genomen. Maar hij verzuimde om ook zijn verkoopwagen en planken grondig te ontsmetten, oordeelde de rechtbank.



De man was een begrip op de Oldenzaalse markt, tot het Openbaar Ministerie (OM) aan de bel trok. Volgens het OM zou de gemeente er goed aan doen een integriteitsonderzoek in te stellen. Om zijn vergunning te houden moest de man het formulier volledig en eerlijk invullen. Dat deed hij echter niet.



In een kaasopslag achter een vrijstaande woning in Hengelo vond de politie in 2020 een laboratorium voor de productie van synthetische drugs. De inval had plaats in het kader van een groot onderzoek van de politie in Den Haag.

De gemeente trok daarom de vergunning voor zijn standplaats in. De man stapte naar de bestuursrechter in Zwolle. Die stelde de gemeente in het gelijk. De kaasspecialist verzuimde volgens de rechtbank om alles te vertellen over zijn andere ondernemingen, inkomsten of opgelegde boetes.



De ondernemer sprak van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Hij zei voorts dat niet is gebleken dat de marktkraam is gebruikt om behalve kaas ook amfetamine te verkopen. Of dat de kaashandel diende als witwasmogelijkheid. Dat heeft de gemeente ook niet beweerd. De man kan weer een nieuwe vergunning aanvragen als hij vijf jaar lang niet in de fout gaat.

Quote:

Zijn kaasvoorraad zat onder en werd in beslag genomen.



Werd er dan gesproeid met die rotzooi? Of is dat zulk rondstuivend poeder? Werd er dan gesproeid met die rotzooi? Of is dat zulk rondstuivend poeder?

Deze man heeft dat wat te letterlijk genomen.



Laatste edit 06-10-2023 10:48 Bij de gerelateerde artikelen: 'Kaas kan op dezelfde manier verslavend zijn als harddrugs'Deze man heeft dat wat te letterlijk genomen.

