Hond achter stuur geflitst in Slowakije, eigenaar krijgt boete

De politie in Slowakije heeft de eigenaar van een auto beboet wiens hond achter het stuur zat toen die geflitst werd. Dat meldt BBC.De bewuste foto die de flitspaal nam werd gepost op Facebook. Op het kiekje is een lachende hond te zien op de bestuurdersstoel van een Skoda. De eigenaar van de auto houdt vol dat zijn huisdier – een bruine jachthond – plotseling op zijn schoot was gesprongen toen hij geflitst werd.De politie van het dorp Sterusy, ten noordoosten van de hoofdstad Bratislava, hecht weinig geloof aan dat excuus. Volgens de agenten spreekt het beeld die verklaring tegen: de foto is – naar de maatstaven van een flitspaal – vrij scherp, wat niet zou duiden op een plotselinge beweging.Het is niet duidelijk of de bekeuring – die is uitgeschreven voor de eigenaar en niet voor de hond – is voor te hard rijden of voor het niet vastzetten van het huisdier in een rijdend voertuig. De politie drukt chauffeurs op het hart om hun huisdieren veilig vast te zetten tijdens het rijden. «Zelfs een klein dier kan je leven in gevaar brengen als je achter het stuur zit», klinkt het.