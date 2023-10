Pakistaanse politie rolt orgaanhandelbende op, verwijderde ‘honderden nieren’ bij nietsvermoedende patiënten

In het oosten van Pakistan heeft de politie een grote illegale orgaanhandeloperatie ontmanteld, wat heeft geleid tot de arrestatie van acht personen. Hierover bericht CNN.



Het brein achter deze operatie, aangeduid als ‘Dr Fawad’, zou 328 operaties hebben uitgevoerd waarbij nieren werden verwijderd van nietsvermoedende patiënten om te verkopen aan welgestelde klanten, waarbij hij tot 10 miljoen Pakistaanse roepies (32.000 euro) per orgaan verdiende.



Mohsin Naqvi, de hoofdminister van Punjab, gaf aan dat Fawad werd bijgestaan door een niet nader genoemde automonteur die de anesthesie verzorgde voor de operaties. Deze operaties werden heimelijk uitgevoerd in Taxila, Lahore en door Pakistan beheerd Kashmir.



Het ontbreken van wetten met betrekking tot niertransplantaties in Kashmir maakte het een gunstige locatie voor hun illegale activiteiten.



Hoewel Pakistan de commerciële verkoop van menselijke organen in 2007 criminaliseerde en de straffen in 2010 verhoogde, heeft de illegale handel helaas een heropleving gezien in recente tijden.

Reacties

05-10-2023 14:12:12 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.334

OTindex: 4.715

Een automonteur die de anesthesie uitvoerde?

Was dat een klap met een autokrik?

05-10-2023 23:05:23 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.832

OTindex: 92.143

Dat is al een oud verhaal dat iedere keer opduikt. Maar het schijnt een broodje-aap-verhaal te zijn omdat het bijna onmogelijk is om zonder de reguliere wegen een matchtende ontvanger te vinden.

