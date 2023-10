YouTuber wordt neergeschoten bij maken 'prank-video', zelfverdediging volgens rechter

In de Verenigde Staten is een man vrijgesproken die een YouTuber in het been schoot tijdens het filmen van een 'prank-video'. De vlogger wilde de man, een willekeurige passant, op camera voor schut zetten. Daar had de man geen zin in. De vlogger bleef aandringen, maar snel trok de man zijn pistool en schoot hij de YouTuber in zijn been. De rechter oordeelde dat het ging om zelfverdediging.

Reacties

05-10-2023 13:17:35 allone

Extreem onbeleefd was die YouTuber. Maar zelfverdediging?

05-10-2023 13:18:12 Buick

Ik zou zijn camera uit zijn handen slaan als hij mij zou belagen.

Ik wens niet mee te werken met zijn popi jopi gedoe.

05-10-2023 14:15:08 Grouse

Zelfverdediging gaat me te ver.

Maar dat die vlogger zich uitermate hinderlijk gedroeg lijkt me zeer aannemelijk.

Dat is echter geen reden om iemand neer te schieten.

Iemand die een wapen op deze manier gebruikt moet imho niet met een wapen rondlopen.

05-10-2023 23:08:10 Mamsie

Neerschieten is natuurlijk te idioot voor woorden.

Een gewoon blauw oog had wel volstaan in dit geval.

