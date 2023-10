Open categorie trekt geen transzwemmers naar wereldbeker: nul inschrijvingen

Geen enkele transgender heeft zich aangemeld voor de open categorie bij de wereldbekerwedstrijden zwemmen in Berlijn. Het was bedoeld als pilot, zodat zwemmers die door de mondiale zwemfederatie World Aquatics geweerd worden van de vrouwencategorie toch zouden kunnen deelnemen.



Dat betekent volgens de mondiale zwemfederatie niet dat daarmee direct een einde komt aan de pilot. "Zelfs als er momenteel geen vraag is op eliteniveau, is de werkgroep van plan om te kijken naar de mogelijkheid om in de toekomst opencategorieraces op te nemen in Masters-evenementen."



In juni 2022 stelde de internationale zwembond FINA strikte regels op voor deelname van transpersonen aan vrouwencompetities. Alleen mensen die voor hun twaalfde verjaardag hun transitie hebben afgerond, mogen bij de vrouwen meedoen.



"We moeten de rechten beschermen van onze atleten, maar ook de eerlijkheid van onze competities, in het bijzonder die bij de vrouwen", zei FINA-voorzitter Husain Al-Musallam destijds.



Een paar maanden voordat deze regels werden afgekondigd, had de Amerikaanse Lia Thomas historie geschreven door in haar thuisland als eerste transzwemmer ooit een afstand te winnen op de universiteitskampioenschappen (de 500 yards - 457meter vrije slag). Thomas begon op 18-jarige leeftijd aan een hormoonbehandeling.



Voor de open categorie, die voor het eerst beschikbaar werd gesteld voor de komende wereldbekerwedstrijd in Berlijn (van 6 tot en met 8 oktober), kwamen geen inschrijvingen, laat World Aquatics dinsdag weten.



De open categorie zou de 50 en 100 meter in alle zwemslagen omvatten. World Aquatics verduidelijkt dat de afstanden kunnen worden uitgebreid.

Reacties

05-10-2023 13:16:06 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.731

OTindex: 87.534

Zou het omgekeerde probleem ook voorkomen?

Dat het oneerlijk zou zijn als een transgender-oorspronkelijk-vrouw-en-dan-man bij de heren wil meezwemmen?!

De hele situatie lijkt me nogal logisch.

05-10-2023 17:57:55 Emmo

Stamgast



WMRindex: 63.300

OTindex: 28.334

Het is natuurlijk wel een makkelijk manier om kampioen te worden: Als enige inschrijven...

