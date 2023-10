Chirurgen vinden tientallen voorwerpen in lichaam van man (35) die klaagde over buikpijn

Chirurgen in India hebben onder meer knopen, oortjes en een ritssluiting uit de maag van een man (35) verwijderd die klachten had over aanhoudende buikpijn. De operatie duurde zo’n drie uur waarna de man aan de beademing werd gelegd. De toestand van de dertiger is nog steeds kritiek.Een 35-jarige man werd opgenomen in het ziekenhuis met klachten van koorts, buikpijn en misselijkheid. Hij had daar inmiddels bijna een maand last van. Aangezien de artsen niet meteen de oorzaak van de buikklachten konden vinden, deden ze een echografisch onderzoek. De echografie wees uit dat de man verschillende metalen voorwerpen in zijn maag had. De dertiger werd met spoed geopereerd en nadien aan de beademing gelegd. Zijn toestand is nog steeds kritiek.Tijdens de operatie hebben de artsen tientallen objecten uit het lichaam van de man verwijderd, waaronder een veiligheidsspeld, bouten en moeren, maar ook draden, knopen, een knikker en kralenketting. Verschillende bronnen hebben het over 60 tot 150 objecten, maar het is onduidelijk hoeveel voorwerpen de man precies in zijn lichaam had.De metalen voorwerpen hebben volgens Ajmer Singh Kalra, de directeur van het ziekenhuis in de Indische stad Moga, een ernstige bloedvergiftiging in de maag veroorzaakt. ,,Ik heb nog nooit zo’n situatie gezien in mijn jarenlange ervaring. Het is niet zeldzaam om haren of kleine dingen in de maag van patiënten te vinden, maar tientallen objecten is ongezien”, aldus Kalra.De familie van de man was niet op de hoogte over het inslikken van de verschillende voorwerpen. Wel wisten ze dat de man al meer dan twee jaar last had van maagklachten, maar toch blijft het voor hen ‘moeilijk om te begrijpen'. De man werd eerder naar verschillende artsen in de buurt gebracht, maar ‘niemand kon de oorzaak van de buikpijn verklaren’, aldus de familie. Pas toen de symptomen van de man verergerden en hij niet meer kon slapen, werd hij naar het ziekenhuis gebracht.De chirurgen diagnosticeerden een pica-eetstoornis bij de man. Als je aan pica lijdt, dan eet je naast voedsel ook dingen die niet-eetbaar zijn. Het eten van producten die niet bedoeld zijn als voedsel, kan leiden tot grote lichamelijke problemen. Het is nog niet duidelijk hoe pica precies ontstaat. Net als bij andere eetstoornissen, gaat het vaak om een combinatie van factoren. De aandoening komt het meest voor bij jonge kinderen, zwangere vrouwen en mensen met psychiatrische stoornissen zoals autisme, verstandelijke beperkingen of schizofrenie.Zolang de niet-eetbare dingen het lichaam op een natuurlijke wijze verlaten, zonder inwendig iets te beschadigen, is er geen probleem. Toch blijft de kans op aanzienlijke lichamelijke schade groot.