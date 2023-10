Veel vegetariërs laten meer scheten dan vleeseters: dit is de reden

Steeds meer mensen minderen met vlees. Mogelijk is het je al opgevallen dat dit een stinkende bijkomstigheid heeft: er kunnen zomaar wat meer windjes uitfloepen. De reden is simpel: vegetariërs vervangen vlees vaak met groenten. Door de vezels in groenten produceer je meer gassen.



"Veel vegetariërs vervangen vlees door groenten en fruit, omdat daar meer voedingsvezels in zitten", vertelt voedingsexpert Manon Wouters aan Metro. "De voedingsvezels uit groenten en fruit worden pas in de dikke darm afgebroken en daar kunnen gassen bij ontstaan. Hoe meer vezels je voeding bevat, hoe meer je scheet.”



Als je vegetarisch gaat eten, zul je in het begin meer scheten laten. Wouters: "Het kan een aantal weken duren voordat je darmen gewend zijn aan de hoeveelheid voedingsvezels die je inneemt. Omdat de vezels uit groenten en fruit veel vocht opnemen, is het belangrijk om genoeg water te drinken.”



Het is beter om de scheten niet in te houden, aldus de voedingsexpert. "Als je veel scheten laat, betekent dit dat je darmen hard aan het werk zijn. Je afvalstoffen moeten namelijk worden afgevoerd, dus als je een scheet inhoudt, kun je klachten krijgen zoals vermoeidheid of buikkrampen. Als je scheten laat, is dat een goed teken. Je darmen zijn dan actief en dat is gezond.”

Reacties

03-10-2023 14:24:31 Emmo

Stamgast



WMRindex: 63.273

OTindex: 28.334





Met andere woorden: een vegetarisch dieet is slecht voor het milieu Één van de bestanddelen van scheten is methaan. En dat is weer een sterk broeikasgas.Met andere woorden: een vegetarisch dieet is slecht voor het milieu

03-10-2023 15:10:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.820

OTindex: 92.128

Ik ben Margreet van der Scheet.

Ik laat meer scheten dan je weet.

En als ik opsta uit mijn stoel

dan ontploft zowat de boel!

03-10-2023 16:32:11 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.329

OTindex: 4.715

Aan mijn flatulentie te merken, ben ik hartstikke gezond

03-10-2023 16:43:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.715

OTindex: 87.521

Onzin. Of je scheten last hangt minder af van wat je eet als van hoe en wanneer je eet

Ik ben vegetariër en heb nergens last van



Laatste edit 03-10-2023 16:44

03-10-2023 17:40:21 Buick

Erelid



WMRindex: 4.341

OTindex: 1.033

@allone , moeten de boeren in de buurt waar je woont stoppen met de boerderij?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: