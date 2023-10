Woningnood? Al jaren staan er 10.000 woningen leeg alleen al in Amsterdam

In heel Nederland staan tienduizenden huizen leeg, terwijl er grote nood in aan woningen, met name voor jongeren. Het Parool dook in de cijfers voor Amsterdam. Op 1 januari 2022 stonden 10.000 woningen in Amsterdam meer dan twee jaar leeg. Het zijn de laatste cijfers, maar het aantal is tamelijk stabiel.



Er zijn wel machtmiddelen waarmee de overheid eigenaren kan dwingen iets te doen aan de leegstand, maar daarvan wordt weinig gebruikgemaakt en ze helpen weinig. Dankzij het kraakverbod kunnen eigenaren zonder veel problemen hun bezit leeg laten staan.

Reacties

03-10-2023 10:26:34 Mamsie

Quote:

Dankzij het kraakverbod kunnen eigenaren zonder veel problemen hun bezit leeg laten staan.



Maar waarom zouden ze dat willen? Dat brengt toch niets op! Maar waarom zouden ze dat willen? Dat brengt toch niets op!

03-10-2023 10:29:56 allone

@Mamsie : dat wil ik ook graag weten. Het is juist slecht voor een woning als het leegstaat

